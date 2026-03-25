Por Sergio Navarro |

Los fogones de 'MasterChef' van a encenderse de nuevo y lo harán por 39ª vez en España. El talent de cocina más exitoso cuenta ya con 13 años en antena y 38 ediciones contando todas sus versiones y ahora regresa con una importante novedad: se incorpora al jurado la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera.

A partir de ahora Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha se encargarán de asesorar, catar, evaluar y compartir sus conocimientos con los aspirantes de 'MasterChef 14', que ya tiene fecha de estreno: el lunes 30 de marzo, a las 22:30h. De este modo, La 1 mueve la final de 'DecoMasters', también producido por Shine Iberia, siendo este su día habitual.

Pepe, Marta y Jordi, en la promo de 'MasterChef 14'

Quién es Delicious Martha

La creadora de contenido Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha con más 2 millones en Instagram, estudió Publicidad y Relaciones Públicas, aunque decidió dar un giro a su vida para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía. Así nació su blog Delicious Martha, un proyecto que ese mismo año se consolidó con el reconocimiento de Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina.

Deliciuos Martha, con su chaquetilla de jurado en 'MasterChef 14'

Autodidacta en la cocina y en constante búsqueda de nuevos sabores, recetas e ingredientes, Marta siempre persigue nuevos retos con los que aprender y seguir creciendo. Afirma que, para ella, "la gastronomía une a las personas y traspasa fronteras. Soy una fiel defensora de quepara que sea realmente buena".

Su estilo homemade se caracteriza por crear recetas accesibles, saludables, deliciosas y atractivas para todos los paladares, posicionándose como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España. Embajadora de varias marcas del sector de la alimentación, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenido para distintas plataformas gastronómicas. En diciembre de 2025 fue galardonada con dos premios Yummy, en las categorías de Postres y Premio Honorífico.