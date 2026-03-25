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MasterChef
2013 - Act
España
Talent Cocina
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Los fogones de 'MasterChef' van a encenderse de nuevo y lo harán por 39ª vez en España. El talent de cocina más exitoso cuenta ya con 13 años en antena y 38 ediciones contando todas sus versiones y ahora regresa con una importante novedad: se incorpora al jurado la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera.
A partir de ahora Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha se encargarán de asesorar, catar, evaluar y compartir sus conocimientos con los aspirantes de 'MasterChef 14', que ya tiene fecha de estreno: el lunes 30 de marzo, a las 22:30h. De este modo, La 1 mueve la final de 'DecoMasters', también producido por Shine Iberia, siendo este su día habitual.
Quién es Delicious Martha
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
La creadora de contenido Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha con más 2 millones en Instagram, estudió Publicidad y Relaciones Públicas, aunque decidió dar un giro a su vida para unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y la gastronomía. Así nació su blog Delicious Martha, un proyecto que ese mismo año se consolidó con el reconocimiento de Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina.
Su estilo homemade se caracteriza por crear recetas accesibles, saludables, deliciosas y atractivas para todos los paladares, posicionándose como uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía digital en España. Embajadora de varias marcas del sector de la alimentación, colabora en distintos medios de comunicación y crea contenido para distintas plataformas gastronómicas. En diciembre de 2025 fue galardonada con dos premios Yummy, en las categorías de Postres y Premio Honorífico.