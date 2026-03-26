Mediaset se adelanta a HBO Max al anunciar la segunda temporada de 'El Marqués'

Por Alejandro Rodera |

El Nani se ha convertido en la figura de la semana en el terreno de las series españolas. Hace escasos días, cuando HBO Max anunció que había firmado un acuerdo exclusivo de desarrollo con Domingo Corral tras su cese de Movistar Plus+, se completó el comunicado señalando que la primera colaboración entre ambas partes sería una ficción sobre Santiago Corella, más conocido como El Nani, un delincuente que se convirtió en el primer desaparecido en la nueva democracia española.

Pues bien, poco después Mediaset España ha dado la sorpresa y ha desvelado que ya ha iniciado el rodaje de la segunda temporada de 'El Marqués', la cual estará centrada precisamente en la historia de Corella. La nueva entrega, titulada 'El Marqués, 1985', se ha anunciado casi dos años después de la emisión de la primera, que arrancó en mayo de 2024 en Telecinco para después dar el salto a Prime Video.

'El Marqués' ya rueda su segunda temporada

Una vez más, la plataforma de Amazon y Mediterráneo Mediaset España Group han unido fuerzas para materializar la continuación, que vuelve a seguir los pasos del periodista Onofre Romera. En esta ocasión, el personaje encarnado por José Pastor se encontrará en el centro de una investigación criminal "marcada por la delincuencia, la corrupción policial y las tensiones sociales" de los años ochenta.

'Rodaje de 'El Marqués, 1985'

Proyectos paralelos

Ya consolidado como reportero de sucesos en Madrid,, sumiéndose en un caso que podría poner en jaque su carrera. El reparto de esta segunda temporada lo completan Fran Perea Carlos Librado y Vito Rogado., mientras que Ignacio del Moral, David Planell, Begoña Álvarez y Abel Alfonso figuran como creadores.

La producción de Kaixo Unicorn, la nueva filial navarra de Unicorn Content, competirá con la de HBO Max y Corral, que tiene detrás al tándem formado por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos. Los responsables de 'La peste' y 'Anatomía de un instante' colaborarán de nuevo para ofrecer su particular punto de vista sobre El Nani, cuya historia ya dio el salto al cine en 1988 con una cinta dirigida por Roberto Bodegas.