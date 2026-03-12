Tras sorprender a millones de espectadores con 'Mi reno de peluche', Richard Gadd regresa con su nueva creación, 'Half Man', que se podrá ver en España a través de HBO Max. La colaboración entre HBO y la BBC cuenta con el escocés tanto delante como detrás de las cámaras, ya que el creativo ha firmado los guiones y protagoniza el proyecto que verá la luz esta misma primavera.
Y es que la plataforma de Warner Bros. Discovery ha confirmado que el lanzamiento de 'Half Man' se producirá en algún momento del mes de abril. Así pues, la miniserie dirigida por Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck será una de sus principales apuestas de cara a la próxima estación, junto a otros contenidos tan destacados como las terceras temporadas de 'The Comeback' y 'Euphoria' o la ambiciosa ficción española 'Ravalear'. Además, esta ubicación en el calendario garantiza su circunscripción al periodo de elegibilidad de la próxima gala de los Emmy, que finalizará el 31 de mayo.
En su nueva creación, Gadd da vida a Ruben, mientras que Jamie Bell encarna a Niall. Ambos son hermanos, pero no de sangre. A pesar de que su unión no está amparada por un árbol genealógico compartido, los dos han alcanzado un grado de unión extraordinario, superando incluso el marcado contraste entre sus personalidades, ya que uno es dócil y afable y el otro, feroz y leal.
¿Otro éxito?
La premisa suena aún más dramática que la de 'Mi reno de peluche', aunque está por ver si su impacto es equiparable al de la miniserie de Netflix, la cual arrasó a nivel de audiencias, pero también en las galas de premios. Tras convertirse en una de las grandes revelaciones de 2024, se alzó con seis premios Emmy, incluyendo el de mejor miniserie o tv movie al imponerse a títulos como 'Fargo' o 'True Detective'.