Audiencias 'Top Chef' lidera ante el 'El capitán en Japón' y 'Pura sangre' en una noche de bajadas

La nueva serie del creador de 'Mi reno de peluche', 'Half Man', ya tiene mes de estreno en HBO Max

La coproducción de HBO y la BBC está protagonizada por Richard Gadd y Jamie Bell.

La nueva serie del creador de 'Mi reno de peluche', 'Half Man', ya tiene mes de estreno en HBO Max
©HBO Max
Por Alejandro RoderaPublicado: Jueves 12 Marzo 2026 17:05

Tras sorprender a millones de espectadores con 'Mi reno de peluche', Richard Gadd regresa con su nueva creación, 'Half Man', que se podrá ver en España a través de HBO Max. La colaboración entre HBO y la BBC cuenta con el escocés tanto delante como detrás de las cámaras, ya que el creativo ha firmado los guiones y protagoniza el proyecto que verá la luz esta misma primavera.

Y es que la plataforma de Warner Bros. Discovery ha confirmado que el lanzamiento de 'Half Man' se producirá en algún momento del mes de abril. Así pues, la miniserie dirigida por Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck será una de sus principales apuestas de cara a la próxima estación, junto a otros contenidos tan destacados como las terceras temporadas de 'The Comeback' y 'Euphoria' o la ambiciosa ficción española 'Ravalear'. Además, esta ubicación en el calendario garantiza su circunscripción al periodo de elegibilidad de la próxima gala de los Emmy, que finalizará el 31 de mayo.

Jamie Bell y Richard Gadd en 'Half Man'
Jamie Bell y Richard Gadd en 'Half Man'
En su nueva creación, Gadd da vida a Ruben, mientras que Jamie Bell encarna a Niall. Ambos son hermanos, pero no de sangre. A pesar de que su unión no está amparada por un árbol genealógico compartido, los dos han alcanzado un grado de unión extraordinario, superando incluso el marcado contraste entre sus personalidades, ya que uno es dócil y afable y el otro, feroz y leal.

Sin embargo, el paso del tiempo agrieta la relación entre Niall y Ruben. Tres décadas después, el segundo aparece en la boda del primero y todo ha cambiado. La bofetada de realidad desemboca en un estallido de violencia que provoca un viaje narrativo que va desde los años ochenta hasta la actualidad. De este modo, se plasman treinta años de dos hombres arrasados, explorando así "la hermandad, la violencia y la intensa fragilidad de las relaciones masculinas", como reza la sinopsis oficial.

Jamie Bell en 'Half Man'
Jamie Bell en 'Half Man'

¿Otro éxito?

La premisa suena aún más dramática que la de 'Mi reno de peluche', aunque está por ver si su impacto es equiparable al de la miniserie de Netflix, la cual arrasó a nivel de audiencias, pero también en las galas de premios. Tras convertirse en una de las grandes revelaciones de 2024, se alzó con seis premios Emmy, incluyendo el de mejor miniserie o tv movie al imponerse a títulos como 'Fargo' o 'True Detective'.

