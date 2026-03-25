HBO Max ficha a Domingo Corral tras su cese de Movistar Plus+ y anuncia su primer proyecto

Por Alejandro Rodera |

HBO Max ha reforzado su división de ficción con un acuerdo estratégico. La plataforma de Warner Bros. Discovery, que en los últimos años ha reducido su flujo de series originales españolas, ha anunciado un llamativo movimiento para revertir esa situación: sellar un pacto de colaboración, o first look deal, con Domingo Corral, el que fuera hasta la primavera de 2025 el principal responsable de la producción original de Movistar Plus+.

Actualmente, Corral opera como productor independiente tras su polémico cese de la compañía de Telefónica, que suscitó una reacción generalizada por parte de la industria. Al hacerse pública su salida, más de un centenar de personalidades del mundo del entretenimiento, entre las cuales figuraban Pedro Almodóvar, Javier Cámara o Penélope Cruz, reivindicaron su rol a la hora de "llevar el cine y las series españolas a lo más alto del panorama audiovisual nacional e internacional" y "favorecer enormemente al tejido industrial del sector".

Domingo Corral durante su etapa en Movistar Plus+

Casi un año después de ese punto de inflexión, Corral ha llegado a un acuerdo con HBO Max para "la producción en exclusiva de ficción televisiva en España". "Estoy encantado de haber encontrado un socio con el que puedo seguir produciendo las series en las que siempre he creído. El compromiso de HBO con la calidad, la audacia y la originalidad siempre ha inspirado mi enfoque en el arte de contar historias", expresa el productor, que ya tiene un primer proyecto en marcha de cara a esta etapa.

'La peste' fue la primera piedra del proyecto de Movistar Plus+

La historia se repite

Y es que Corral está trabajando en, que se convirtió en uno de los delincuentes más mediáticos de la España de los años ochenta. Para acometer este proyecto, el productor se ha rodeado de dos de sus colaboradores más asiduos,, quienes se encargan de los guiones. En palabras de HBO Max, la ficción plasmará "y la justicia a nuestro país" en plena transición, cuando El Nani fue detenido injustamente y se convirtió en la primera persona desaparecida de la nueva democracia.

Si echamos la vista atrás, este anuncio suena bastante familiar. A comienzos de 2015, cuando Corral ejercía de director de Contenidos de Movistar TV, se anunció que la recién nacida iniciativa Movistar Series debutaría en el terreno de la producción original con 'La peste', que estaría desarrollada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos tras el enorme éxito de 'La isla mínima'.

Sobre aquel sólido cimiento se acumularon decenas de proyectos con el paso de los años, entre los cuales se incluyeron otros contenidos de Rodríguez y Cobos, como 'Modelo 77', 'El hijo zurdo', 'Apagón' o las más recientes 'Anatomía de un instante' y 'Los Tigres', que también fueron impulsadas por Corral. Por tanto, resulta especialmente simbólico que Corral salte a HBO Max de la mano de Rodríguez y Cobos, que han estado tan asociados a Movistar Plus+ durante la última década.