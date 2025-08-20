FormulaTV
Mediaset anuncia '¡Vaya fama!', el sustituto de 'Socialité' para las mañanas del fin de semana

La cadena vuelve a asociarse con Cuarzo Producciones para la nueva creación de este nuevo formato.

Mediaset anuncia '¡Vaya fama!', el sustituto de 'Socialité' para las mañanas del fin de semana
©Mediaset España
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 19 Agosto 2025 10:33 (hace 14 horas)

Desde la cancelación de 'Socialité', Telecinco ha estado buscándole un sustituto para los fines de semana. Tras esto, intentaban cubrir ese hueco en la parrilla con reposiciones de 'Universo Calleja', 'La noche del gran show' o 'Got Talent España'. Finalmente, Mediaset ha anunciado que ya prepara su nuevo formato: '¡Vaya fama!'.

Mediaset ha lanzado un comunicado contando algunos de los detalles de '¡Vaya fama!': "La última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido. Telecinco prepara '¡Vaya fama!', un formato en directo para las mañanas del fin de semana. Producido en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el nuevo espacio, que la cadena estrenará próximamente, analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los 'momentazos' que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros".

María Patiño cuando formaba parte de 'Socialité'

Este anuncio ha llegado de forma inesperada, tan solo 3 semanas después del cierre de 'Socialité'. El programa llegaba a su fin el 27 de julio, después de que la cadena decidiera no renovarlo por una temporada más. De igual forma, la estrategia de Telecinco de sustituirle por los programas de Jesús Calleja o Dani Martínez no ha dado sus frutos, debido a que la cadena ha estado durante todo el mes de agosto cosechando no muy buenas audiencias.

Con el anuncio de '¡Vaya fama!' Telecinco vuelve a apostar por un formato en directo y con colaboradores contando la última hora sobre el mundo del corazón, al más puro estilo de 'Socialité'. De esta forma, la cadena busca volver a tener un formato capaz de ser un buen competidor frente a 'D Corazón' o 'La ruleta de la suerte'.

Concursantes de 'Supervivientes 2025', otro de los formatos de Cuarzo TV

La relación entre Telecinco y Cuarzo Producciones

Por otro lado, '¡Vaya fama!' se une a la lista de programas en los que han trabajado juntos Telecinco y Cuarzo Producciones. La productora es la encargada de algunos de los formatos estrella de la cadena como 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones'. Además, también se encargan del producto más llamativo de la cadena de cara a esta nueva temporada televisiva, el regreso de una nueva edición de 'Supervivientes All Stars'.

