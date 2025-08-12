Por Roberto Ponce López |

Mediaset sigue cambiando y modificando su estructura de cara a la temporada que comienza en septiembre.y tiene como protagonistas a dos espacios: ' El programa de Ana Rosa ' y ' Vamos a ver '.

El magacín presentado por Ana Rosa Quintana incrementará su duración en 1 hora y 15 minutos, según informa Poco Pasa TV y ha podido confirmar FormulaTV. Esto provoca que no quede otra que recortar 'Vamos a ver', que pasará a estar liderado por Patricia Pardo. Por lo tanto, este programa, que da pie a los informativos, ve reducida su duración un buen trecho.

'El programa de Ana Rosa' tendrá una hora y cuarto más de programa a partir de septiembre

Con este movimiento, Mediaset hace coincidir 'El programa de Ana Rosa' con 'Espejo público' y vivirá un mayor cara a cara con 'Mañaneros 360', ahora mismo líder de su franja. Por otro lado, vuelve todo a la normalidad después de que Ana Rosa Quintana tratase de ocupar las tardes, algo que no funcionó nada bien para el programa, que hizo que Telecinco tuviera que recular.

Por su parte, el programa presentado por Patricia Pardo pasa a tener la duración que tenía 'Ya es mediodía', cuya estructura replicará a partir de septiembre. Esto deja claro que los experimentos para Mediaset en esta franja se han acabado y tratarán de hacer algo parecido a lo que habían realizado en pasadas temporadas.

Joaquín Prat se pasa a las tardes de Telecinco a partir de septiembre

Las tardes para quién

Como supimos, finalmente Joaquín Prat fue el elegido para ocupar la franja de la tarde, movimiento que fue bendecido por Ana Rosa Quintana, quien comentó a Informalia sobre ello: "Fui la primera que le propuse para las tardes". Por lo tanto, será el veterano comunicador el que tratará de ir la batalla de las tardes para Telecinco, batalla que ha estado perdiendo desde que terminase 'Sálvame'.

Por otro lado, con todo este baile en los formatos de Unicorn Content también se produce un cambio en la dirección de cada uno. El programa de Prat, todavía sin título, contará con Óscar de la Fuente, que también abandona 'Vamos a ver'. De la tarde a la mañana pasa Gracia Jiménez, actual directora de 'Tardear', que se pondrá al frente de 'El programa de Ana Rosa'. Por último, 'Vamos a ver' estará dirigido por Sara Martín y María Cornago.