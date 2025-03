Mediaset rechazó hace 13 años la versión de 'La isla de las tentaciones' que grabó La Fábrica de la Tele

Por Héctor Alabadí |

En un entorno idílico, 16 jóvenes de entre 18 y 35 años desafían el deseo sexual durante dos semanas de convivencia en una estancia de lujo. Esta podría ser la premisa de 'La isla de las tentaciones', pero no. Se trata de un reality show que Mediaset descartó en 2012, ocho años antes de que la adaptación de 'Temptation Island' llegase a España con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y arrasase en audiencias.

Hace 13 años, mientras 'Sálvame' y 'Deluxe' triunfaban en Telecinco, Adrián Madrid y Óscar Cornejo idearon un formato que podría haber revolucionado a la televisión de la época. A través de La Fábrica de la Tele, la productora que capitanearon antes de La Osa Producciones Audiovisuales (previamente conocida como Fabricantes Studio), se lanzaron a grabar el piloto de 'El precio del deseo' sin tener luz verde por parte de la cadena. De hecho, era una práctica bastante habitual en ellos. Aunque, en este caso, no fue un piloto cualquiera, ya que creían tanto en el proyecto que se arriesgaron a grabar la temporada completa.

Logotipo de 'El precio del deseo'

Una valiente y elogiable apuesta que no tuvo un final feliz. Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España hasta 2022, no terminó de conectar con la idea y el material acabó guardado en un cajón. "Él siempre ha sido reticente a concursos que fomenten la deslealtad y jueguen con ella, como 'Confianza ciega'", explica Óscar Cornejo a FormulaTV desde su despacho en el piso-plató ubicado en Las Tablas (Madrid). "Se ha acusado a Vasile de muchas cosas, pero tenía sus límites", añade. No fue hasta "sus últimos años de mandato cuando él dijo sí" a 'La isla de las tentaciones', que llegó a la parrilla de Telecinco en 2020 y actualmente es el gran éxito de la nueva Telecinco, que pretendía ser más blanca y familiar.

La resistencia al deseo

"'El precio del deseo' era una pasada y en estos momentos se habría emitido, porque ahora hay un montón de formatos que giran en torno a eso", afirma Cornejo. El formato ponía a prueba uno de los impulsos más primarios del ser humano: la necesidad de seducir y de ser seducido. De modo que el reality premiaba la capacidad de seducción de los concursantes y, también, su resistencia al deseo. "Era un viaje en un crucero con jóvenes donde el argumento era cuánto tiempo podían resistir sin caer en la tentación y tener sexo entre ellos", comenta.

Cabecera de 'El precio del deseo'

Todo el programa giraba sobre situaciones que incitaban a los participantes a caer en la tentación y tener relaciones íntimas, "de ahí que se hablara del precio del deseo, porque si caíais, te bajabas a la siguiente parada del barco". "La premisa era hasta qué punto un grupo de personas jóvenes y solteras puede convivir durante semanas siendo solo amigos, sin caer en la tentación del sexo. Ahora esa temática es tendencia", reflexiona el productor de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Tania Llasera, presentadora del piloto

La elegida para ser la maestra de ceremonias fue Tania Llasera, que ya había trabajado con La Fábrica de la Tele en 'Resistiré, ¿vale?' y era uno de los talentos emergentes de la cadena. 'El precio del deseo' se grabó entre mayo y junio de 2012 a bordo de un crucero por el mar Mediterráneo, pero no solo un pequeño avance del formato: "Está todo grabado hasta el final, no solo el piloto". De hecho, el programa está completamente terminado con su propia identidad gráfica y una cabecera que recuerda el estilo de 'Mujeres desesperadas'. Su apertura jugaba con obras de arte relacionadas con el pecado y el deseo, utilizando el simbolismo de la manzana de Eva como logotipo.

Tania Llasera

Aunque ahora está de actualidad el concepto de poner a prueba la fidelidad y el deseo en un entorno controlado, no algo es nuevo en la pequeña pantalla. Internacionalmente, 'Temptation Island' (2001) sentó las bases, y en España, 'Confianza ciega' (2002) conmocionó a los espectadores de Antena 3. Tras algunos coqueteos con 'Engaño' (2006) en Telecinco, el auge de formatos que exploran la seducción y la tentación culminó en 2020 con 'La isla de las tentaciones', que se convirtió rápidamente en un fenómeno social, así como con 'Jugando con fuego', 'Falso amor' o 'FBoy Island', entre otros. Pero, ¿qué hubiera pasado si Telecinco hubiese dado luz verde a 'El precio del deseo'? ¿Habría caído la España de 2012 en la tentación? Nunca lo sabremos.