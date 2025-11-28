Las mejores ofertas del Black Friday 2025 que no puedes perderte

Publicado: Viernes 28 Noviembre 2025 11:09 (hace 1 hora)|
¡El Black Friday ya está aquí! Estos días hemos visto cómo las ofertas comenzaban a aparecer en miles de artículos, pero el gran día que tanto las tiendas como los consumidores estaban esperando es este viernes 28 de noviembre. Aquí te traemos un listado con algunos de los descuentos más interesantes tanto en tecnología como en DVD y Blu-Ray de series de televisión.
Televisión inteligente
- TCL 65Q6C 65" - Comprar: 577 euros (42% de descuento)
- LG Oled 65" - Comprar: 1499 euros (20% de descuento)
- TCL 32V5C 32" - Comprar: 149 euros (25% de descuento)
- Hisense 43E63QT 43" - Comprar: 220,15 euros (33% de descuento)
- Sony Bravia 3 55" - Comprar: 697,85 euros (42% de descuento)
Telefonía móvil
- Xiaomi Poco F7 - Comprar: 359,99 euros (28% de descuento)
- Samsung Galaxy A56 5G - Comprar: 379 euros (14% de descuento)
- Samsung Galaxy S25 FE - Comprar: 693,39 euros (26% de descuento)
- Oppo A40 - Comprar: 94 euros (32% de descuento)
- Apple iPhone 14 Plus - Comprar: 657 euros (24% de descuento)
Sonido
- Auriculares Beats Studio Pro - Comprar: 179 euros (55% de descuento)
- Auriculares Sony ULT Wear - Comprar: 105 euros (47% de descuento)
- Altavoz Marshall Acton III - Comprar: 167 euros (44% de descuento)
- Tocadiscos Create - Comprar: 39,95 euros (34% de descuento)
- Auriculares Soundcore P30i - Comprar: 26,99 euros (46% de descuento)
Informática
- Portátil Lenovo LOQ Gen 10 - Comprar: 989 euros (29% de descuento)
- Portátil ASUS Zenbook 14 OLED - Comprar: 1298 euros (24% de descuento)
- Disco duro externo WD 6TB - Comprar: 156,20 euros (20% de descuento)
- Tablet Xiaomi Pad 7 - Comprar: 271,99 euros (18% de descuento)
- Portátil HP Omen Max - Comprar: 1939 euros (27% de descuento)
Fotografía
- Canon EOS R50 - Comprar: 655 euros (31% de descuento)
- Canon EOS R100 - Comprar: 509 euros (20% de descuento)
- Cámara Tought OM System - Comprar: 397 euros (28% de descuento)
- Kit de cámara Micro Four Thirds Olympus - Comprar: 649 euros (24% de descuento)
- Sony Alpha ZV-E10K - Comprar: 629 euros (26% de descuento)
Series de televisión
- 'Sailor Moon Super S' (Temporada 4) - Comprar: 35,95 euros (36% de descuento)
- 'Saint Seiya' (Serie completa) - Comprar: 57,36 euros (18% de descuento)
- 'Dragon Ball' (Sagas completas) - Comprar: 50,94 euros (12% de descuento)
- 'Halo: La serie' (Temporada 2) - Comprar: 26,27 euros (25% de descuento)
- 'Perdidos' (Serie completa) - Comprar: 43,99 euros (38% de descuento)