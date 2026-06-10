La 1 programa una maratón de 'Toy Story' con motivo del estreno en cines de 'Toy Story 5'

Por Fidel Conejero |

Los juguetes más famosos del cine de animación regresan este fin de semana a la televisión. RTVE ha preparado para este sábado una programación especial dedicada a 'Toy Story', coincidiendo con la semana del estreno en cines de 'Toy Story 5', la nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de la historia de Pixar.

La cadena pública ofrecerá las cuatro películas de la saga de forma consecutiva a través de La 1, en una maratón que ocupará buena parte de la tarde y la noche del sábado. La sesión comenzará a las 15:50 horas con la emisión de 'Toy Story' (1995), continuará con 'Toy Story 2' a las 17:15 horas y seguirá con 'Toy Story 3' a las 18:45 horas, por lo tanto, 'Cine de barrio' sigue sin tener hueco en la programación. La jornada culminará a las 22:00 horas con el estreno en abierto de 'Toy Story 4', la película más reciente de la saga hasta la llegada de la quinta entrega.

Momento de "Toy Story"

Maratón de casi ocho horas de 'Toy Story' en La 1

La maratón arrancará con la película que cambió para siempre la historia de la animación. En, losviven preocupados ante la posibilidad de serpor nuevos compañeros., el vaquero favorito del niño, intenta mantener lahasta que la llegada de, unhéroe espacial,por completo eldel grupo y despierta unaentre ambos.

La aventura continuará con 'Toy Story 2', donde Woody se convierte en el objetivo de un coleccionista de juguetes que pretende venderlo como pieza de museo. Ante esta situación, Buzz encabezará una misión de rescate acompañado por el resto de juguetes de Andy para traer de vuelta a su amigo.

La tercera entrega trasladará la historia varios años después. Con Andy a punto de marcharse a la universidad, Woody, Buzz y compañía temen cuál será su futuro. Su destino acaba siendo una guardería aparentemente idílica que está dirigida por el carismático oso Lotso, aunque pronto descubrirán que la realidad es muy distinta a lo que parecía.

Por último, 'Toy Story 4' mostrará la nueva vida de los juguetes junto a Bonnie. La pequeña crea a Forky, un juguete fabricado a partir de un tenedor desechable que no acepta su condición de juguete y trata constantemente de escapar. Woody asumirá entonces la misión de convencerle de que es importante para Bonnie y de que tiene un lugar dentro de esta nueva familia.

Imagen de la película "Toy Story 4"

'Toy Story', una saga que ha marcado a diferentes generaciones

Además de su enorme éxito comercial, la franquicia ha logrado dejar huella en diferentes generaciones y ha cosechado importantes reconocimientos a lo largo de sus casi tres décadas de historia. La primera película obtuvo tres nominaciones al Óscar y convirtió a Pixar en un referente de la animación digital.

Las secuelas mantuvieron el nivel de éxito. 'Toy Story 2' se alzó con el Globo de Oro a la mejor comedia o musical, mientras que 'Toy Story 3' y 'Toy Story 4' lograron el Óscar a la mejor película de animación. La tercera entrega fue además candidata al premio a la Mejor Película, un reconocimiento reservado habitualmente a producciones de imagen real.