Las 12 mejores series internacionales de 2020, según la redacción de FormulaTV

El universo de las series de televisión es un mundo cada vez más amplio gracias a la aparición de numerosas plataformas de vídeo bajo demanda que han incrementado la producción de este tipo de formatos. Si antes solo podíamos disfrutar de las series que se emitían en la televisión tradicional, ahora también tenemos producciones creadas exclusivamente para ser lanzadas a través de esas plataformas. La proliferación de estas ficciones no es lo único que ha cambiado, también lo ha hecho la manera en la que ahora consumimos televisión, siendo más propensos a un visionado continuo y en forma de maratón.

Además, este cambio en la visualización de series también ha facilitado que los espectadores tengan más facilidad para acceder a ciertos contenidos, sobre todo en lo que respecta a las producciones extranjeras. Gracias a Netflix, HBO, Amazon Prime y el resto de las compañías de vídeo bajo demanda la distribución se ha globalizado y, hoy en día, nos resulta más sencillo ver todo tipo de ficciones. Entre la cantidad abrumadora de series que tenemos a nuestra disposición resulta complicado quedarte solo con una, pero desde la redacción de FormulaTV hemos hecho un esfuerzo para seleccionar las que consideramos que son las mejores series internacionales de 2020.

12 'Tales from the Loop'

Abby Ryder Fortson y Duncan Joiner en 'Tales from the Loop'

El enfoque novedoso de 'Tales from the Loop' hacen que esta serie original de Amazon Prime Video sea atractiva desde un primer momento. La ciencia ficción y los relatos humanos se dan la mano en esta producción que abarca temas como la soledad o la muerte, todo ello en un escenario futurista con tintes de cotidianeidad. Su valor añadido reside en la dirección y realización de cada episodio porque, aunque conservan el mismo tono, cada uno tiene su propia identidad y personalidad. Además, llama la atención una técnica casi cinematográfica y la preocupación por los pequeños detalles que hacen que esta producción roce en muchos aspectos la excelencia. Asimismo, se trata de la adaptación a la pequeña pantalla de las ilustraciones de Simon Stalenhag, ofreciendo como resultado una mezcla de bellos y decadentes paisajes con creaciones tecnológicas de lo más espeluznantes, donde la ambientación se convierte en un aspecto fundamental que rema a favor en ese objetivo de desconcertar al espectador en su justa medida.

11 'Sex Education'

Asa Butterfield y Ncuti Gatwa en la segunda temporada de 'Sex Education'

Tras destacar en su primera temporada como una de las series de adolescentes más importantes de la actualidad, todas las miradas estaban puestas en el estreno de la segunda tanda de episodios de 'Sex Education'. La ficción original de Netflix regresaba para continuar tratando temas considerados tabú, abordando cuestiones complicadas desde una perspectiva cómica que sigue resultando efectiva. De este modo, ese tono divertido permanece durante toda la temporada al mismo tiempo que la serie sigue explorando la sexualidad durante la adolescencia, utilizando para ello algunas tramas que a veces resultan un tanto enrevesadas, pero que siempre acaban en buen puerto. Prevalece también el carisma y el encanto de sus personajes, personalidades con las que siguen conquistándonos y manteniéndonos pegados a la pantalla.

10 'El colapso'

Escena de 'El colapso'

Creada por Bastien Ughetto, Guillaume Desjardin, Jérémy Bernard, conocidos por formar parte del colectivo Les Parasites, 'El Colapso' ha sido el descubrimiento del año al tratarse de una producción que había pasado desapercibida hasta ahora y que es aparentemente menor, pero que tiene multitud de elementos que hacen de ella digna de ser una de las mejores ficciones. Durante ocho episodios rodados en plano secuencia nos muestran las consecuencias de un mundo que ha colapsado, y lo hace desde ocho puntos de vista diferentes. En cada uno de ellos prima la sensación de curiosidad y de querer saber más, el ritmo frenético y unas interpretaciones completamente creíbles, fórmula perfecta que hace que esta miniserie se vuelva adictiva. Igualmente, la ambientación también está cuidada al detalle, lo que aporta mayor realismo a ese fin del mundo que retratan.

9 'Unorthodox'

Amit Rahav y Shira Hass en 'Unorthodox'

De nuevo una producción original de Netflix vuelve a colarse entre las mejores series del año. 'Unorthodox', escrita por Anna Winger y Alexa Karolinski y dirigida por Maria Schrader, nos ha sumergido en una historia de valentía, lucha, feminismo y amor que no deja indiferente a nadie. El relato de empoderamiento logra atrapar y emocionar a partes iguales, acaparando toda nuestra atención durante los cuatro episodios que dura la ficción. Precisamente, su corta duración es otro de los aspectos que hacen que se trata de una producción de fácil visionado, a lo que hay que sumar una estructura narrativa idónea y un ritmo adecuado. Destacable, además, la labor que desempeñan sus protagonistas, especialmente el papel que realiza Shira Haas, capaz de comerse la pantalla cada vez que aparece en escena. Además, se encuentra muy bien acompañada Jeff Wilbusch, Amit Rahav, Aaron Altaras y Tamar Amit-Joseph, entre otros.

8 'Mrs. America'

Cate Blanchett en 'Mrs. America'

Desarrollada por Dahvi Waller, 'Mrs. America' narra una historia de feminismo y lucha política que marcó buena parte de la agenda de noticias de los 70, sumergiéndonos de lleno en el movimiento de liberación de la mujer y en la campaña en torno a la ratificación de una de las enmiendas malditas de la constitución estadounidense. De esta forma, retrocedemos en el tiempo para revivir la historia a través de un relato muy humano y real, construido con una gran variedad de conflictos que resultan muy interesantes. El protagonismo recae sobre la actriz Cate Blanchett, que vuelve a la televisión en pleno estado de froma tras varias décadas dedicada al cine. Mención merecida al resto del elenco, un repleto de estrellas y rostros conocidos en el que encontramos a Rose Byrne, Tracey Ullman, Uzo Aduba , Sarah Paulson, Margo Martindale, Elizabeth Banks y James Marsden, entre otros, que complementan a la perfección a los tres personajes principales y se nota que disfrutan con lo que hacen.

7 'The Crown'

Olivia Colman y Tobias Menzies en 'The Crown'

La cuarta temporada de 'The Crown' supone el adiós de Olivia Colman, que se despide de esta ficción por todo lo alto con una nueva interpretación magistral. El drama de Netflix nos vuelve a dejar con la boca abierta con una entrega más desgarradora que las anteriores, un espectáculo visual y narrativo que sigue siendo uno de los más estimulantes de la pequeña pantalla. En lugar de dar síntomas de desgaste, la serie continúa creciendo en una nueva tanda de episodios en la que no falta la elegancia, la ambientación delicada y distinguida, la mezcla perfecta de ficción y realidad, el buen uso de la ironía y ese prisma crítico y atrevido que convierten a 'The Crown' en una ficción sólida. En cuanto a su elenco, Colman mantiene un duelo interpretativo impecable e hipnótico con Gillian Anderson, que se mete en la piel de Margaret Thatcher, la primera ministra de Reino Unido. Reconocimiento también para Josh O'Connor, que brilla en su papel de Príncipe Carlos.

6 'Gambito de dama'

Anya Taylor-Joy en 'Gambito de dama'

Conseguir que el espectador se sumerja en el mundo ajedrecístico y que se enganche durante varios episodios no era una tarea sencilla, pero Allan Scott y Scott Frank han sabido jugar sus cartas de forma maravillosa. Bajo la apariencia de un relato biográfico y una historia sobre un deporte aparentemente nada apasionante, 'Gambito de dama' va más allá para sorprendernos con las vivencias Beth Harmon, una joven huérfana que no tarda en exhibir un talento nato para el ajedrez hasta convertirse en la mejor jugadora del mundo. Tanto el personaje principal como las tramas están perfectamente ejecutados para que el resultado sea un producto de entretenimiento y adictivo. Además, la ficción destaca técnica y visualmente atrapándote por completo desde el inicio. Por su parte, Anya Taylor-Joy asume el peso de la ficción con total naturalidad, nos embelesa con su mirada y capta toda nuestra atención desde el primer segundo que aparece en pantalla, obligándonos a seguirla en cada paso que da.

5 'Podría destruirte'

Michaela Coel en 'Podría destruirte'

Michaela Coel es la creadora, productora, guionista y protagonista de 'Podría destruirte', un drama absolutamente inteligente y mordaz que aborda como tema central la nebulosa del consentimiento sexual en una sociedad contemporánea. Su punto fuerte es que no pretende dar lecciones al espectador, aunque se construye poco a poco a través de un relato intimista que obliga a reflexionar de manera indirecta generando un debate social muy necesario. El resultado es una historia personal muy valiente, provocadora e inquietante, que se vuelve más ambiciosa con el transcurrir de los episodios y que ha sido armada a base de emotividad y un retrato devastador, pero en la que tampoco falta algún que otro toque de humor irónico proporcionado principalmente por la intensidad de su protagonista.

4 'The Boys'

Antony Starr y Erin Moriarty en 'The Boys'

El pasado año 'The Boys' se proclamó como una de las mejores series originales de Amazon Prime y una de las grandes sorpresas de la plataforma. Sin embargo, los seguidores temían que la segunda temporada no lograra estar a la altura, un temor que se disipaba directamente tras el visionado del primer episodio. De hecho, incluso el resultado final ha supuesto una notable mejora, especialmente en lo que se refiere a la construcción y el desarrollo de los personajes y las tramas, mucho más cuidados y con diálogos repletos de un humor más ingenioso, mordaz y agudo de lo que cabía esperar. Así pues, han conservado el ritmo incesante, pero profundizando más en sus protagonistas y aportando algún que otro toque de originalidad. Tampoco han escatimado en los giros locos de guion y en los efectos especiales, sorprendiéndonos con algunas decisiones arriesgadas que no dejan de ser seña de identidad de esta maravillosa serie.

3 'The Mandalorian'

Baby Yoda y Mando en la segunda temporada de 'The Mandalorian'

La segunda temporada de 'The Mandalorian' confirma su solidez y continúa haciendo suya la mitología del universo de George Lucas. Todo ello al mismo tiempo que Jon Favreau construye su propia leyenda de forma sublime, creando unos personajes de los que nos hemos enamorado rápidamente. En los nuevos capítulos se nota la apuesta por la elaboración y el desarrollo de personajes, entornos, enfrentamientos y escenas de acción que resulten preciosos e interesantes. Igualmente, las tramas y los personajes se complementan con una banda sonora exquisita y unos efectos especiales más que correctos. Asimismo, la temporada ha transcurrido con un ritmo acertado, culminando con un desenlace emotivo y que se ha acercado más que nunca a la saga original de Star Wars.

2 'Normal People'

Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones en 'Normal People'

Basada en la exitosa novela homónima escrita por Sally Rooney, 'Normal People' se ha ganado a pulso ser calificada como el fenómeno romántico del año. La serie ha sido una de las ficciones más aplaudidas por la crítica y el público, algo que no es de extrañar porque ha sabido adaptar a la perfección la esencia de la novela, conservando el carácter intimista y sensible del relato original e incluso mejorándolo en algunos aspectos. No obstante, se ha tomado sus propias licencias en lo que respecta al ritmo de la narración, pues ha optado por unos diálogos pausados y un ritmo en su mayoría lento, aunque acorde con el ambiente y el mundo por el que transitan los protagonistas. En lo que se refiere a las interpretaciones, Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal manejan tan bien sus personajes que nos resulta imposible ver a Marianne y a Conell con otros rostros. Además, demuestran tener tanta química entre ambos que con solo verlos en acciones suficiente para quedar embelesados y atrapados por una serie totalmente abrumadora.

1 'Better Call Saul'

Bob Odenkirk y Lavell Crawford en la quinta temporada de 'Better Call Saul'

Desde su estreno en el año 2015, 'Better Call Saul' siempre ha estado en el foco de atención por ser el spin-off de la mítica 'Breaking Bad', una de las mejores series de la historia. Temporada tras temporada ha demostrado estar a la altura, hasta el punto de alcanzar su máximo esplendor en la quinta tanda de capítulos. La ficción protagonizada por Bob Odenkirk ha dado un paso al frente para acercarnos todavía más a ese abogado sin escrúpulos y exento de ataduras morales que conocimos tiempo atrás, todo ello ambientado en un universo que goza de su entidad propia. Además, las tramas se desarrollan de forma muy inteligente para mantener pegado al espectador en cada episodio. Asimismo, continúa conservando su combinación perfecta de drama y humor, mezcla a la que contribuyen personajes secundarios muy bien construidos e interesantes y que aseguran el entretenimiento. El resultado es la mejor temporada de la serie hasta la fecha.