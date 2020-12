¿Cuándo regresan las series tras el parón navideño de 2020?

La temporada televisiva siempre se ve interrumpida con la llegada de las vacaciones de Navidad, especialmente en lo que respecta a la programación de los medios estadounidenses. Cada mes de diciembre la emisión de las series se paraliza durante varias semanas para dar paso a otro tipo de espacios más acorde con la época navideña, e incluso en algunos casos ese período de tiempo en pausa se alarga unos meses. Además, durante estas fechas tan señaladas la mayoría de los espectadores prefieren dedicar el tiempo a sus seres queridos y disfrutar de la compañía de la familia, un motivo más para ofrecer un descanso a las series de televisión.

Esa interrupción a mitad de temporada es la excusa perfecta para generar expectación y dejar a los seguidores con la intriga y las ganas de saber qué les pasará a sus personajes favoritos. Asimismo, la llegada del año 2021 también nos traerá nuevas temporadas de series muy esperadas como 'Batwoman', '9-1-1', 'Prodigal Son' o 'Brooklyn Nine-Nine'. De hecho, algunas se han visto obligadas a retrasar el estreno de sus nuevas tandas de episodios porque a consecuencia de la crisis sanitaria que vivimos no han podido iniciar las grabaciones en el momento programado, posponiendo el comienzo de la producción.

Maggie ('The Walking Dead'), Meredith ('Anatomía de Grey') y Sylvie ('Chicago Fire')

A nivel nacional, la entrada del nuevo año también supone el regreso de series como 'La que se avecina', una de las comedias más seguidas de la pequeña pantalla. Tras varios meses de espera, la segunda parte de la duodécima temporada estará disponible en Amazon Prime al comienzo de 2021. Igualmente, podremos ver nuevos episodios de 'Cuéntame cómo pasó', que vivirá una temporada cargada de novedades como el salto temporal que trasladará a la familia Alcántara al presente. Además, esperamos la segunda parte de la segunda temporada de 'Señoras del Hampa', que estrenó su primera mitad en Amazon Prime con una gran acogida. También podremos ver nuevas temporadas de 'La Casa de Papel', 'Élite', 'Estoy vivo', 'El pueblo' o 'Toy Boy', aunque para estas ficciones todavía se desconoce su fecha de regreso.

Por todos estos motivos y para que no te pierdas ningún tipo de detalle de cara al estreno de los nuevos capítulos el próximo año, desde FormulaTV hemos elaborado un listado indicando las fechas de cuándo vuelven a la pequeña pantalla tras el parón habitual de invierno las series que, por el momento, tienen un día de regreso confirmado. No obstante, todavía quedan muchas otras fechas por validar y por conocer, pero así puedes ir adelantándote y anotando en tu agenda cuándo se producirá la vuelta de estas ficciones.

Fechas de regreso

Herrera ('Estación 19'), April ('Chicago Med') y Amador ('La que se avecina')

'9-1-1'- 18 de enero

'9-1-1: Lone Star'- 18 de enero

'A Million Little Things'- 4 de marzo

'All American'- 18 de enero

'All Rise'- 4 de enero

'Anatomía de Grey'- 4 de marzo

'Batwoman'- 17 de enero

'Big Sky'- 26 de enero

'Black Lightning'- 8 de febrero

'Black-ish'- 26 de enero

'Bless the Harts'- 3 de enero

'Bob Hearts Abishola'- 4 de enero

'Chicago Fire'- 6 de enero

'Chicago Med'- 6 de enero

'Chicago P.D.'- 6 de enero

'Cobra Kai'- 8 de enero

'(Des)encanto'- 15 de enero

'Embrujadas (2018)'- 24 de enero

'Estación 19'- 4 de marzo

'Euphoria' (Especial 2ª parte)- 24 de enero

'For Life: Cadena perpetua'- 20 de enero

'La que se avecina'- 8 de enero

'Last Man Standing'- 3 de enero

'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales'- 7 de enero

'Legacies'- 21 de enero

'Los Conner'- 13 de enero

'Los Goldberg'- 13 de enero

'Los Simpson'- 3 de enero

'Magnum'- 8 de enero

'Memorias de Idhún'- 8 de enero

'Mixed-ish'- 26 de enero

'Nancy Drew'- 20 de enero

'Navy. Investigación criminal'- 5 de enero

'NCIS: Los Ángeles'- 3 de enero

'NCIS: New Orleans'- 3 de enero

'Prodigal Son'- 12 de enero

'Riverdale'- 20 de enero

'Superstore'- 14 de enero

'The Blacklist'- 22 de enero

'The Flash'- 23 de febrero

'The Good Doctor'- 11 de enero

'The Resident'- 12 de enero

'The Rookie'- 3 de enero

'The Unicorn'- 7 de enero

'The Walking Dead'- 28 de febrero

'This Is Us'- 5 de enero

'Zoey's Extraordinary Playlist'- 5 de enero