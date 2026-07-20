Por Diego López |

La final del Mundial 2026 estuvo plagada de rostros famosos. Ya hemos hablado del nuevo 'half-time' show que la FIFA ha estrenado en este torneo y que contó con la presencia de Madonna, Justin Bieber o Shakira entre otras estrellas.

Además, la final también ofreció una gala de clausura previa al partido, donde cantaron otros artistas como Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson o Laura Pausini

Sin embargo, a unos 30 kilómetros de allí, en un ático del barrio de Queens, una española ponía su granito interpretativo en los festejos finales del Mundial. Hablamos de Melodía Ruiz,(título que ostentará, por cierto, hasta que RTVE decida volver al concurso).

Melody fue una de las cantantes invitadas por Telemundo, la cadena en español con los derechos del Mundial, a su fiesta pre-partido, denominada "Celebrando el Mundial". Con el skyline de Nueva York, Melody deleitó a los espectadores con un lip-sync de la versión más techno de "Esa diva".

Posando para el "insta" en la Gran Manzana

Los seguidores de Melody en sus redes sociales no se habrán perdido detalle de la aventura americana de Melody, que anunció su participación en el concierto el viernes, y ha ido compartiendo sus andaduras por Nueva York desde que llegó el sábado.

Melody posando en su visita a Nueva York para la final del Mundial

Además de prepararse para su actuación en la final del partido, la cantante sevillana aprovechó para actualizar su galería fotográfica con los mejores sitios de la Gran Manzana de fondo. Desde Bryant Park a la Quinta Avenida pasando por la Catedral de San Patricio o la Biblioteca Pública.