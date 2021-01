Marina critica a Jesús en 'La isla de las tentaciones 3' antes de su infidelidad: "Está siempre encima"

No es ningún secreto a estas alturas que Marina García fue infiel a su pareja, Jesús Sánchez, con Isaac Torres. Un vídeo filtrado que recorrió las redes sociales durante el fin de semana fue el encargado de destapar este secreto. No obstante, aún no hemos llegado a ese momento en 'La isla de las tentaciones 3' y el espacio ha mostrado imágenes en exclusiva donde la joven de 22 años se sinceró con el resto de sus compañeras sobre su relación.

Marina García con sus compañeras en 'La isla de las tentaciones 3'

García confesó que su familia quería más a su pareja que a ella: "Bueno, mi madre es mi madre, pero mi padre le quiere más a él". Aun así, la participante de 'La isla de las tentaciones 3' aseguró que en un momento de enfado, su progenitora le llegó a decir que prefería verla sufrir a ella antes que a Jesús, porque lo ven más débil. "Jesús es un niño que está siempre en mi casa metido. No me deja echarlo de menos, está siempre encima... De lo bueno que es, es tonto", afirmó la sevillana frente a sus compañeras.

Marina mencionó que Jesús lo pasó "fatal" antes de entrar en el programa emitido en Telecinco: "Este mes, antes de venir, no podía dormir, ni comer". El resto de las chicas comprendían la preocupación porque ellas también habían ido al espacio con la misma intención: "Es normal, ha venido a ponerte a prueba". "Más que celoso, es inseguro", recalcó la sevillana sobre su pareja, aunque aseguró que ella también había acudido para "ponerle a prueba": "Quiero ver las cosas que dice".

"Si Marina me la lía, no voy a hacer nada"

Después del gesto de complicidad de Isaac a Marina delante de Jesús en la primera entrega de 'La isla de las tentaciones 3', el sevillano no pudo evitar analizar la situación con las solteras en una de las fiestas: "Mi novia le va a dar cariño (a Isaac), pero ella cuando llega a un límite, lo corta y lo deja". A pesar del evidente tonteo que hay entre su pareja y el soltero, Sánchez piensa que "si es capaz de hacerlo aquí lo puede hacer en cualquier lado. Si yo soy el hombre de su vida, no tiene por qué caer".

Por otro lado, Manuel quiso saber si sus compañeros serían capaces de tomar la venganza por su cuenta en caso de que sus parejas les fuesen infieles. Jesús aseguró que él sería incapaz: "Si Marina me la lía y si yo no tengo feeling con ninguna soltera, no voy a hacer nada". Sin embargo, Diego afirmó que, en su caso, sería muy distinto: "Por joder nada más, es lo que me nacería".