La meteoróloga de laSexta critica duramente al presidente de Aragón: "No tiene ni idea de ciencia"

La llegada de la nieve al país ha causado todo tipo de reacciones, pero una de las más comentadas ha sido la de Javier Lambán. El presidente de Aragón ha cuestionado el cambio climático al ver cómo los ciudadanos aguantaban la gran nevada que ha caído en el país, algo que ha provocado mucha polémica en las redes sociales y que también ha sido duramente criticado por la meteoróloga de laSexta, Isabel Zubiaurre el 9 de enero en los informativos de la cadena.

"A la vista de las imágenes que nos deja Filomena, no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve. El año pasado ya fue muy pródigo con nuestras montañas en ese sentido", publicó el presidente de Aragón. Al escuchar el comentario de Lambán, Zubiaurre no se ha mordido la lengua y ha criticado "la falta de conocimiento científico de muchos de nuestros políticos. Es que no tienen ni idea de ciencia".

"Para que sepa el presidente, el año 2020 ha sido el más cálido desde que existen registros en Europa. Y esto no significa que vayamos a tener siempre temperaturas muy cálidas, sino que vamos a tener extremos, que es justamente lo que ha pasado", ha explicado Zubiarre, quien considera que "es desesperante esta ignorancia porque el aumento de dos grados de la temperatura del planeta nos indica que la Tierra tiene fiebre, es decir, que vamos a ir de récord de frío a récord de calor", ha informado la meteoróloga en las noticias de laSexta.

Iñaki López se la juega para ir a laSexta

A continuación, el presentador de 'laSexta noche', Iñaki López estuvo a punto de no llegar a su puesto de trabajo el 9 de enero, debido a los problemas que causó la gran nevada que cayó en la capital. El conductor de las Campanadas 2020-2021 fue narrando su aventura a través de las redes sociales: "Ya empieza la aventura para ir a la televisión entre resbalones y la dificultad de andar por los bulevares de Madrid, que están convertidos en pistas de hielos. Hay un montón de árboles caídos, lo que convierte este paseo en algo más peligroso", informó el conductor del espacio, quien afirmó haberse caído hasta en tres ocasiones.

López tuvo que apañárselas como pudo para llegar hasta las instalaciones de Atresmedia, cogiendo la línea 10, la cual tenía algunos tramos cerrados por el temporal: "Después de dos horas de viaje y con la nieve por las rodillas, hemos llegado al plató de laSexta. Si hay suerte y hay tertulianos, tendremos programa", anunció Iñaki López horas antes de que se emitiese la entrega.