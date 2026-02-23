'Miércoles' ficha a Winona Ryder y arranca el rodaje de la tercera temporada

Por Alejandro Rodera |

Tim Burton se rodeará de viejos conocidos en la tercera temporada de 'Miércoles', que ya ha arrancado su rodaje. Aprovechando el inicio de la producción, la ficción original de Netflix ha anunciado una tanda de cinco fichajes que tiene como cabeza de cartel a Winona Ryder, quien viene de haberse despedido recientemente de un proyecto tan popular como 'Stranger Things'.

De este modo, la actriz salta a otro de los buques insignia de la plataforma de streaming y, de camino, se reencuentra con Burton, con quien ha colaborado a lo largo de diferentes décadas en proyectos como 'Bitelchús', 'Eduardo Manostijeras' y 'Frankenweenie'. Recientemente, ambos volvieron a unir fuerzas en la secuela 'Bitelchús Bitelchús', que también contaba con Jenna Ortega en su reparto. Por el momento, se desconocen detalles sobre su personaje, más allá de que se llamará Tabitha y que aparecerá en varios episodios.

Jenna Ortega y Winona Ryder en 'Bitelchús Bitelchús'

Otros dos colaboradores previos de Burton que se han subido al tren de 'Miércoles' son Chris Sarandon, que prestó su voz a Jack Skellington en 'Pesadilla antes de Navidad', y Noah Taylor, que formó parte del elenco de 'Charlie y la fábrica de chocolate'. El primero dará vida a Balthazar y el segundo a Cyrus. Sus incorporaciones se han anunciado junto a las de Oscar Morgan ('El caballero de los Siete Reinos') y Kennedy Moyer ('Task'), que encarnarán a Atticus y Daisy.

'Miércoles' amplía su elenco en la tercera temporada

Lo peor está por venir

Todos ellos completan una lista de fichajes que fue inaugurada meses antes por Eva Green , que interpretará a la tía Ophelia. Además, al dar información sobre este arranque del rodaje,, así que su implicación con el proyecto seguirá siendo estrecha. "Estoy encantado de regresar para la tercera temporada y es genial reunirme con el reparto original. La incorporación de queridos amigos y antiguos colaboradores", comenta el cineasta a Tudum.

Con estos fichajes, Miércoles Addams estará muy bien acompañada, aunque tampoco nos tenemos que olvidar de la presencia de repetidores como Catherine Zeta-Jones o Luis Guzmán. De la misma manera, también seguirán los showrunners Al Gough y Miles Millar, que han celebrado el inicio de las grabaciones: "Agradecemos la paciencia y los voraces comentarios de los fans, vuestras retorcidas teorías nos han provocado pesadillas. En esta temporada, damos la bienvenida a nuevos estudiantes y profesores y ahondamos en secretos podridos de la familia Addams".