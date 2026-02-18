La serie de 'Scooby-Doo' de Netflix ficha a su Daphne

Netflix se está preparando para desentrañar nuevos misterios. La plataforma de streaming tiene en marcha una serie de carne y hueso de 'Scooby-Doo', una de las marcas más populares de la animación estadounidense. Detrás del proyecto se encuentra una compañía especializada en el mercado juvenil, Berlanti Productions, responsable del Arrowverso y de 'Riverdale', que tratará de insuflar energías renovadas a la obra de Hanna-Barbera, y para ello se ha empezado a configurar un potente reparto.
El primer fichaje de la ficción no es otro que el de Mckenna Grace, una de las actrices emergentes más prolíficas de los últimos tiempos. Como apunta Variety, la joven se encargará de dar vida a Daphne Blake, una de las principales protagonistas de la franquicia, que ya cobró vida en la gran pantalla de la mano de Sarah Michelle Gellar. No obstante, desde aquella interpretación, que se desplegó en dos películas estrenadas en 2002 y 2004, ya han pasado dos décadas, por lo que Grace tendrá la oportunidad de conquistar a una generación totalmente diferente.
De hecho, la intérprete de 19 años tiene experiencia previa con el papel, ya que en 2020 dio vida a la versión más joven de Daphne en la cinta animada '¡Scooby!'. Posteriormente, también estuvo implicada en la precuela 'Scoob! Holiday Haunt', cuyo lanzamiento fue cancelado por parte de Warner Bros. Discovery como parte de su agresiva estrategia de recorte de gastos.
The Handmaid's Tale', que le valió una nominación al Emmy en 2021. Además, ha despuntado en 'The Young and the Restless', 'La maldición de Hill House' o 'El joven Sheldon' y llegó a dar vida a una pequeña Sabrina en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'. También encarnó a una adolescente Carol en 'Capitana Marvel' y se metió en la piel de Phoebe en las últimas iteraciones de 'Cazafantasmas'. Próximamente podremos verla en 'Scream 7' o 'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha'.
La banda al completo
El fichaje de Grace supone un importante paso de cara al inicio del rodaje de la serie de 'Scooby-Doo', que contará con ocho episodios y estará ambientada durante el último verano de Daphne y su amigo Shaggy en un campamento. Antes de volver a casa, se verán envueltos en un misterio relacionado con un perro que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. Para resolver la incógnita, unirán fuerzas con la brillante Velma y el atractivo novato Freddy.