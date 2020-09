Miguel Lago da la cara tras su broma con la infanta Elena: "He hablado con la asociación y no están enfadados"

El pasado 30 de agosto, Miguel Lago se convertía en el centro de críticas en redes sociales por una polémica broma en donde se reía frente a un cartel de un centro de parálisis cerebral llamado Infanta Elena. El humorista salía al paso de estas acusaciones después de viralizarse en Twitter, asegurando que no buscaba ningún tipo de ofensa, ya que solo se trataba de una broma.

Miguel Lago en 'Todo es mentira'

El pasado 1 de septiembre, Risto Mejide regresaba a 'Todo es mentira' y hacía alusión a los líos armados por sus compañeros en su ausencia, mirando directamente a Lago. "Iba hablando con mi abuela, vi el cartel y le dije: 'yaya, aquí pone esto'. Y me dijo: 'hombre, Miguel, cómo va a ser eso verdad'. Y me hizo gracia", explicaba. El presentador aseguraba que "solo te hizo gracia a ti, de hecho".

El colaborador ya había emplazado en sus redes sociales a descubrir lo que tenía que decir sobre el tema en 'Todo es mentira'. Y así fue. "He tenido más de 30 peticiones de entrevista entre prensa y radio", aseguraba Lago. "En el cartel hay dos nombres. Nadie se ha ofendido. Quien tiene que pedir explicaciones en cualquier caso son esos dos nombres y que sepáis y que entendáis que ya he hablado con la asociación, que son encantadores, y que no están enfadados", revelaba. "Si la infanta quiere que recaigan sobre mí 40 años haciéndole a la señora la misma broma, estaré encantado de quedar con ella, y si me trae a Froilán ya es el no va más".

Críticas por parte de Vox

Fueron muchos los que se posicionaron contra Miguel Lago tras su broma. Entre ellos se situó Macarena Olona, diputada de Vox y portavoz en el Congreso: "A personas como Miguel Lago les vendría muy bien una visita para tener algo de empatía con quienes no han tenido tanta suerte como él en la vida", expresaba, mandando su apoyo a la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante.