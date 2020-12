Vox carga contra Miki Núñez ('OT 2018') por "cagarse" en ellos: "Para ti no cagarla es un esfuerzo"

Alzarte como figura pública y pronunciarte sobre tus pensamientos y tus ideas políticas es una combinación que rara vez no da lugar a polémica. La última la ha protagonizado Miki Núñez, exconcursante de 'Operación Triunfo 2018' y representante de España en el Festival de Eurovisión 2019, que se ha convertido en trending topic en Twitter por sus declaraciones sobre los partidos de ultraderecha.

Miki Núñez, tendencia por sus declaraciones sobre la ultraderecha

El diario El Mundo lanzaba durante la mañana del 30 de diciembre una entrevista realizada al cantante catalán, que se encuentra inmerso en la promoción de su segundo disco, "Iceberg". Lejos de centrarse en su faceta musical, la entrevista tomaba un tono más personal al preguntar a Núñez sobre algunas de sus polémicas más recientes, como la referente a la independencia de Cataluña o sus ideas políticas, a lo que el catalán no dudaba en responder: "El otro día me cagué fuertemente en Vox y lo dije públicamente".

El intérprete de "La venda" no se quedaba ahí y continuaba su alegato: "Si sigues lo que proclama Vox, no puedo hablar catalán, ni puedo estar a favor de la homosexualidad. Pues esas personas que no vengan nunca más a mi concierto", afirmaba tajantemente Núñez. "Ni me parece mal, para hacer un cribaje de gente idiota en mis conciertos. Si eres de Vox no me vas a escuchar, porque me he cagado en vosotros 50.000 veces y me parece de puta madre", zanjaba el cantante.

Vox ataca y las redes defienden a Miki

Las redes sociales no se han quedado calladas ante las opiniones de Núñez, que han sido celebradas y criticadas a partes iguales. Mientras los militantes, simpatizantes e incluso la cuenta oficial del propio partido político hacían referencia a la mala posición del catalán en Eurovisión, sus seguidores y los más cercanos a sus ideas defendían su libertad de expresar su opinión y aprovechaban para darle la razón al cantante de "Celébrate".

A ver, pintamonas, que quedaste de los últimos en Eurovisión.



Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo. https://t.co/NjziMH1SX7 — VOX ???????? (@vox_es) December 30, 2020

Miki Nuñez en Eurovisión: 53 votos



La moción de censura que le hicisteis al gobierno: 52 votos https://t.co/Od4pqWtPKi — Gabry???? (@gabrysucks) December 30, 2020

viendo que Miki Núñez es tendencia: ???????????? pic.twitter.com/HF0QiCYjSz — ???????? (@abeliius) December 30, 2020

Vox : ese tal Miki Núñez quedó 22 eurovision, no le importa a nadie

Yo : sabéis que es lo que sí tiene? pic.twitter.com/lA4seQSa1h — Chema Peletier (@chemichurra) December 30, 2020