David Broncano, resignado en 'La revuelta' ante la fuerza de 'La isla de las tentaciones': "Estamos muertos"

Con 'La isla de las tentaciones' afrontando su recta final tras iniciar la ronda de las hogueras de las parejas, el reality se coló una vez más en 'La revuelta', esta vez, de la mano de su invitada, Eva Soriano. El hecho de que la humorista se declarase fan del reality de Telecinco bastó para que David Broncano comentara sin tapujos lo mucho que su éxito afectaba a las audiencias de su propio programa e incluso preguntara cuándo llegaría a su fin.

Eva Soriano y David Broncano hablan de 'La isla de las tentaciones' en 'La revuelta'

"Voy a polémica por semana, los haters están a tope conmigo", señaló Soriano en un momento de la entrevista, cuando recordó que las últimas críticas habían sido por, se sinceró la invitada. "A ver si se acaba ya, la que nos está dando", soltaba entonces Broncano, a quien se sumó Ricardo Castella para comentar con ironía que

"Vaya tres meses llevamos, porque a nosotros nos afecta mucho en audiencia, porque compartimos público de 20 a 50 años", explicó el presentador, cuya invitada reconoció que "yo me alegro de estar un martes. Lo he preguntado y ay, hoy no hay Montoya así que perfecto, puedo estar aquí". Broncano quiso saber entonces "cuánto le queda ya" al reality de Telecinco, ante lo que Soriano señaló que "mañana creo que es la hoguera de Montoya con Anita". "Uf, pues mañana estamos muertos, claro. Esto no lo va a ver ni dios", vaticinó el presentador, a lo que añadió que "me da pena, porque los invitados de mañana ya están cerrados".

"Nosotros estamos de chill"

"Tío, traed a Montoya. Jodéis el juego si traéis al protagonista de la hoguera", propuso Soriano. "Ya, pero supongo que hasta que no termine el programa no podrá ir a otros", descartó el presentador, a quien la humorista explicó que, aparte de las hogueras finales de este miércoles 5 de marzo, "en teoría, queda el programa meses después". "O sea que quedan dos, ya podemos respirar", apuntó Broncano. "No queda más, ya para delante, sed fuertes", lo animó Soriano.

El jienense recordó entonces el hecho de que "luego igual empieza 'Gran hermano' o 'Supervivientes'", duda que resolvió la humorista al momento al confirmar el inminente estreno del segundo. "No sé por qué me sé toda la programación de Mediaset cuando soy de Atresmedia pero por el otro lado estoy haciéndolo genial", se apresuró a soltar la invitada. "También podemos aprender un poquito de Isa y estar chill y tranquilos", intervino Sergio Bezos, señalando a una de las espectadoras del teatro. "No, si lo estamos. Nosotros estamos con esa actitud mientras esté 'La isla' y tal", aseguró Broncano.