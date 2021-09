El monumental cabreo de Belén Esteban con Kiko Jiménez: "Será lo que tu potorro quiera"

De todos es sabido que Belén Esteban es de mecha corta y Kiko Jiménez ha aprovechado esa mítica característica de la colaboradora de televisión para avivar la enemistad entre ellos y generar más contenido en 'Sálvame'. Todo ha surgido a raíz de una portada protagonizada por el de Linares y Sofía Suescun, en la que el titular estaba dedicado al matrimonio de la de Paracuellos del Jarama con Miguel. "Sabemos muchas cosas de Belén Esteban y su marido", rezaba la declaración destacada.

Belén Esteban abandona el plató de 'Sálvame'

"A vosotros os viene genial que yo sea un villano, para que vosotras seáis las víctimas. Llevas treinta años hablando de los demás", empezaba diciendo Kiko Jiménez, provocándola. "Llevo 21, para treinta me faltan 9. Estoy de acuerdo en todo lo que dice Kiko Jiménez. ¿Te crees que voy a entrar en eso?", respondía Esteban, lanzándole la pregunta a Paz Padilla. "Deberías estar agradecida", añadía el jienense.

"Agradecido tú, que te lo has llevado con el titular de Belén Esteban. Habla de tu vida. Qué pena no tener trabajo y venir un día a la semana", contestaba la de 'Sálvame'. "¿Qué tenías tú con 29 años? ¿Afición por ir a las plazas de toros? ¿Te gustaban los toros?", replicaba Jiménez, lanzando una gran zasca a la expareja de Jesulín de Ubrique. "¿Y a ti las cárceles?", arremetía Esteban, refiriéndose al padre del colaborador y a la noche que pasó en calabozos en Marbella.

Su marcha del plató

"A mí las cárceles no me gustan. Yo no voy a vetar ningún tema de mi vida. Estoy muy orgulloso de mi madre, de mi padre no, pero de mi madre sí. Será lo que tu potorro quiera", proseguía Jiménez, consiguiendo que Esteban abandonase el plató de televisión. "Siempre dice que mi relación con Sofía no va a durar. Sabemos muchas cosas de Belén y de Miguel, no los envidio, pero conozco a muchos compañeros de trabajo de Miguel y cuentan cosas", recogía el programa de la entrevista que ha desatado la polémica.