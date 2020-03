Muere Beatrice, la famosa perra Stella de 'Modern Family'

En elaboración*

Beatrice, el bulldog francés que daba vida a Stella en ' Modern Family ', ha muerto pocos días después del final del rodaje de la serie, según ha informado The Blast. La perra se ganó el cariño de la audiencia desde la cuarta temporada, cuando sustituyó a otro bulldog francés (Brigitte) dando vida a la querida mascota de Jay Pritchett, el personaje interpretado por Ed O'Neill

El reparto de la serie de ABC se despidió de la estrella canina a través de redes sociales. Jesse Tyler Ferguson fue uno de los primeros en hacerse eco de la triste noticia. "Descansa en paz, dulce Beatrice. Te queremos muchísimo", escribió el protagonista acompañando una imagen del rodaje junto a la perra. El joven Jeremy Maguire, Joe en la serie, compartía una fotografía con la perra hace apenas unos días, coincidiendo con el final de las grabaciones.

