Muere Christian Oliver, actor de 'Alerta cobra', a los 51 años junto a sus hijas en un accidente aéreo

Por Daniel Parra |

Trágica noticia en el mundo del entretenimiento. El actor Christian Oliver ha fallecido a la edad de 51 años junto a sus hijas Madita, de 10 años, y Annik, de 12, en un accidente aéreo. El piloto, Robert Sachs, también ha muerto. Oliver se encontraba con su familia en el Caribe. En el trayecto desde la isla de Bequia a Santa Lucía, la aeronave en la que viajaba el actor junto a sus hijas tuvo dificultades tras el despegue y cayó en picado hacia el océano, tal y como ha indicado la policía de San Vicente y las Granadinas en un comunicado.

Christian Oliver junto a Spencer Locke en el rodaje de "English Estate"

La investigación para conocer la verdadera causa de los fallos en la aeronave continúa. Antes del accidente,tras experimentar complicaciones, según informan fuentes oficiales. La policía ha indicado que pescadores y buzos de la zona acudieron a la escena del accidente para ayudar a las autoridades.. En su última publicación en Instagram, el intérprete deseó a sus seguidores un feliz 2024 con una imagen de su familia en el Caribe:

Christian Klepser, nombre real del actor, nació en Alemania, pero se mudó en la década de los 90 a Los Ángeles para progresar en su carrera en la interpretación, que ya había comenzado en su país natal con producciones como 'Alerta cobra'. Ya en Estados Unidos, se hizo más conocido por su papel en 'Salvados por la campana: La nueva generación'. También ha participado en películas como "Speed Racer", "The Good German" o "Ready or Not", entre otras. En televisión, ha formado parte del elenco de 'Hunters' y 'Sense8'. Su trabajo más reciente fue en "Indiana Jones y el Dial del Destino".

"Gracias por ser un gran colega, actor, y amigo"

La muerte de Christian Oliver y de sus hijas ha conmocionado al mundo del espectáculo. El actor acababa de terminar el rodaje de su última película, "Que hable ahora o calle para siempre", en la que también desempeñó el papel de productor. Su director, Nick Lyon, dedicó un mensaje a Oliver en su cuenta de Instagram antes del trágico accidente: "Hemos hablado de producir una película juntos años y finalmente lo logramos. Gracias por ser un gran colega, actor, y amigo".