Muere Javier Cid, colaborador de 'Y ahora, Sonsoles' y 'La Sexta Xplica', a los 46 años

Por Sandra Alcaide Barrón |

Javier Cid, colaborador de ' Y ahora, Sonsoles ' y 'La Sexta Xplica'. Esta triste noticia era publicada por el periódico El Mundo,. Además, también escribió dos novelas a lo largo de su vida, la primera de ellas bajo el seudónimo de Martín Lobo, en un libro que narraba

Una de las facetas por las que el periodista fue muy reconocido a lo largo de su trayectoria era su defensa por los derechos LGTBIQ+ y su activismo social, debido a sus textos e intervenciones. De hecho, en el año 2019 fue galardonado con el Premio Alan Turing debido a su defensa y discurso contra la homofobia.

Javier Cid junto a Sonsoles Ónega en el plató de 'Y ahora, Sonsoles'

A raíz de la triste noticia de su fallecimiento, han sido varios los excompañeros que han querido mandar su despedida a Javier Cid. Entre ellos, algunos redactores de El Mundo y la propia Sonsoles Ónega, que publicaba una carta abierta en su Instagram. "Nos vemos donde sea, con el pretexto de siempre, que era ninguno. Sólo saber cuándo nos tomábamos la última. Vuela bonito, amigo reciente, inolvidable", decía.

Pepa Romero comunica con la voz entrecortada la muerte de Javier Cid en 'YAS verano'

Pepa Romero, la presentadora sustituta de Sonsoles Ónega durante el verano, era la encargada de comunicar a la audiencia de 'YAS verano' el triste fallecimiento de Javier Cid, colaborador del formato. La presentadora hacía el anuncio pocos minutos antes de finalizar el programa y con la voz entrecortada: "Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo", empezaba.

Pepa Romero comunicando la muerte de Javier Cid en 'YAS verano'

"Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido. Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó, siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos LGTBIQ+, le teníamos un gran cariño... Le mandamos un abrazo muy grande a la familia y a ti, Javier, allí donde estés, te mandamos un beso enorme".