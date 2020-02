Muere Raimundo, el padre de Víctor Sandoval, a los 96 años

El pasado 26 de febrero, Kiko Hernández dio en 'Sálvame' la noticia del fallecimiento del padre de Víctor Sandoval, Raimundo, a los 96 años. "Quiero pedir un poquito de atención y mandar un beso enorme a nuestro compañero", dijo el presentador, a lo que María Patiño añadió que murió viendo el programa: "Fue ayer a las 20:30 y sin sufrir nada. Estaba con su mujer. Se quedó dormido y se fue".

Víctor Sandoval en 'Sálvame'

"Algo se me fue contigo, padre. Las raíces de mi vida y de mi sangre. Descansa en paz, papá. Te quiero muchísimo", compartió el colaborador a través de su cuenta de Instagram en una publicación donde aparece una luz circular con trazos en espiral que recuerda al final de un túnel. María Patiño tuvo la ocasión de verlo y comentó en el espacio de Telecinco cómo se encontraba: "Yo he podido acercarme esta mañana al tanatorio y lo he podido ver. Estaba muy nervioso y muy triste".

Los reveses económicos que había atravesado el presentador durante los últimos años, debido a una deuda con Hacienda, terminaron afectando a la relación con sus padres. En concreto, Sandoval aseguró, entre lágrimas, que hacía dos meses que no los veía: "Son muy mayores y están muy delicados. Ellos ahora viven en Usera, en Orcasitas. Y yo vivo en Barcelona. Ellos están al lado de mi hermano. Y es mi hermana Mari Paz, que vive en Ávila, quien los visita cada fin de semana". Ahora tenía pensado venirse a Madrid para pasar más tiempo con ellos, tal y como afirmó Lydia Lozano.

El apoyo de sus compañeros

No solo ha recibido un fuerte abrazo por parte del equipo de 'Sálvame', sino que otros de sus amigos y compañeros han mostrado su solidaridad de manera pública, como Raquel Mosquera o Rosa Benito. Yurena, quien perdió a su madre Margarita Seisdedos el pasado octubre de 2019, le ha dedicado unas palabras muy cariñosas: "Hola, corazón. Aunque ya te he hablado por privado, siento profundamente la pérdida de tu padre. Cuenta conmigo para lo que necesites. Sé lo que estás sintiendo. Hace cuatro meses que mi mamá se fue y sigo destrozada. Muchísima fuerza para ti y tu familia. Recibe todo mi cariño y apoyo".