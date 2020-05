Víctor Sandoval, destrozado en 'Sálvame': "Mi madre se está muriendo"

El coronavirus está dejando una realidad muy triste en todo el mundo. Miles de personas están muriendo a causa de sus efectos o, en consecuencias, de las secuelas que este deja en el organismo. En este último caso se encuentra la madre de Víctor Sandoval, quien pese a haber superado la enfermedad hace tan solo unos días a la edad de 92 años, se encuentra en sus últimos momentos de vida.

Víctor Sandoval, destrozado en 'Sálvame'

Sandoval acudía a 'Sálvame' durante la tarde del 30 de abril, cuando le confirmaba la noticia a Carlota Corredera: "Mi madre se está muriendo. Está agonizando desde hace una semana". El colaborador se encontraba roto de dolor, tratando de aguantar las lágrimas que le afloraban y comentando que después querría hablar con Cristina Soria, la psicóloga a la que invitan en el programa.

"Mi madre superó el coronavirus con 92 años, pero dar negativo en el PCR no quiere decir que ese bicho no te destroce por dentro. Le destrozó los pulmones, pero lo peor es que va a otros sitios y le ha destrozado la cabeza", relataba en el programa. El madrileño asegura que el fallecimiento de su madre es inminente, pues se encuentra recibiendo paliativos para que sus últimos días sean más llevaderos. "Lleva una semana agonizando y es horroroso".

Su padre murió en febrero

Víctor Sandoval está pasando por el peor año de su vida. No solo su madre está a punto de morir, sino que su padre falleció a finales de febrero, tan solo dos meses antes. "Mi madre no sabe que mi padre no está. Hace dos meses, pero mi madre lleva un mes ya así", cuenta. Una vez que su madre dio negativo en la prueba del coronavirus, la mandaron para casa. "En casa llamamos al médico porque el dolor que tenía era muy fuerte y la mandaron a paliativos".

"Ayer cuando mi hermana me mandó un mensaje de que tenía las pulsaciones más bajas, me entró un ahogo que tuve que coger al perro y andar por la calle. No son ganas de llorar, es una sensación muy rara. Es como si me faltara el aire, como si se me muriera algo por dentro. Me quedé afónico", comparte el colaborador con sus compañeros sobre el duro momento que vive. "No lloraba, me ahogaba".