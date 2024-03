Mujeres feministas de la televisión actual que luchan por la igualdad

Por Almudena M. Lizana |

Cuando pensamos en mujeres que han marcado un antes y un después en la televisión en cuanto a términos de feminismo se refiere, a muchos de nosotros se nos viene a la cabeza la mítica María Teresa Campos, por ejemplo. La periodista, que recibió en 2007 el Premio Clara Campoamor por sus aportes al avance de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, era una adelantada a su tiempo, haciéndose un hueco en un mundo de hombres.

Además de Campos, también es probable que pensemos en Blanca Álvarez, la primera presentadora de Televisión Española en 1967, en la recordada Mayra Gómez Kemp o en la querida Laura Valenzuela , pero¿Qué mujeres relacionadas con este medio de comunicación están comprometidas con la igualdad? En este reportaje especial por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, repasamos algunos de los rostros que contribuyen a la causa, señalando contra qué discriminación machista luchan y cómo lo hacen, incluso aunque sea de forma inconsciente.

La primera mujer de la que quiero hablar está de actualidad gracias a su victoria del Benidorm Fest 2024. Se trata de Mery Bas, la vocalista de Nebulossa, quien con 56 años ha cumplido uno de sus sueños: convertirse en una estrella del synthpop y ser la representante de España en Eurovisión 2024. Su triunfo con 'Zorra', además de dar una patada al edadismo, desafía también al lenguaje sexista, descartando la presuposición de que la zorra es la promiscua y el zorro el astuto. La candidatura te puede gustar más o menos, pero el hecho de que Mery, una mujer de un pueblo de Alicante dueña de una peluquería, vaya a Malmö con 'Zorra' ya es una reivindicación en toda regla y es que "era solo cuestión de tiempo".

Chenoa y su vuelta a 'OT'

Siguiendo con la letra de 'Zorra', quien está en un buen momento es Chenoa. La cantante, que quedó en cuarta posición en 'Operación Triunfo 1', ha cerrado el círculo con el talent show al llegar a ser la presentadora de 'OT 2023', pero lo cierto es que la de Mallorca no ha tenido reparos en señalar que sufrió micromachismos durante su concurso, denunciando que quedó en cuarto lugar por su forma de ser o su carácter ya que "era demasiado tosca", según ella misma. Sin embargo, Chenoa no ha cambiado, es más, ha evolucionado y ahora no tiene miedo de mostrarse tal y como es: una mujer empoderada y triunfadora.

Chenoa en 'OT 2023'

Otra mujer que ha denunciado micromachismos durante muchos años y de muchas maneras distintas es Mónica Carrillo. La presentadora de 'Antena 3 noticias fin de semana' ha llegado incluso a escribir alguno de sus característicos microcuentos sobre el tema. "Ser feminista. Sentido igualitario. Ser justo. Sentido común. Ser o no ser", redactaba en 2019, pudiendo llegar a ser un mensaje actual. La también escritora se ha defendido en más de una ocasión de comentarios machistas que ponían en duda su trabajo como periodista y hablaban de su físico. Una situación que muchísimas mujeres vivieron, viven y vivirán en un medio como la televisión: la cosificación.

La sexualización en televisión

Víctima de la misma son muchísimas de las mujeres que trabajan en la televisión, como por ejemplo Paula Vázquez, que ha hablado de la desexualización de las mujeres en los últimos tiempos; Inés Hernand, que ha narrado episodios de misoginia que ha vivido en primera persona incluso desde su adolescencia o Alba Lago, quien también ha alzado la voz para denunciar el protagonismo de la información estética en espacios como los informativos.

Otra mujer que suele ser cosificada es Cristina Pedroche, una de las figuras más importantes de la última noche del año gracias al evento que ha conseguido crear alrededor de su look en las Campanadas. La colaboradora de televisión, además de enfrentarse a miles de críticas por vestirse como le da la gana, incluso durante todo el año, fue todo un ejemplo de igualdad al colocar a su hija su apellido primero y luego el del padre, pasando a formar parte del escueto porcentaje, que no llega al 1% en España, de bebés que tienen el apellido materno primero.

Cristina Pedroche

Siguiendo con la igualdad, Silvia Intxaurrondo, Ana Pastor, Andrea Ropero o Sandra Sabatés, entre muchas otras, también pelean por la causa, simplemente ocupando espacios "tradicionalmente masculinos", manteniéndose firmes en momentos cruciales del feminismo y realizando alegatos a favor del mismo siempre que tienen ocasión. De hecho, la primera de ellas será reconocida el 8 de marzo de 2024 por la Delegación del Gobierno de Madrid por su labor en la lucha por la igualdad.

Por un feminismo transincluyente

"Separadas somos débiles, pero unidas somos más fuertes", pronunciaba Sabatés en laSexta el 8 de marzo de 2023, llamando a la unidad del feminismo. Y es que la igualdad dentro del mismo movimiento también debe pelearse porque, tal y como ha defendido Valeria Vegas en más de una ocasión, no hay mujeres de primera y de segunda, las mujeres trans son mujeres y juntas debemos aplacar las discriminaciones que nos oprimen.

Carlota Corredera

Para terminar, se cierra el especial del Día de la Mujer hablando de una persona que ha vivido una dura consecuencia a raíz de su postura feminista en el medio: Carlota Corredera. La presentadora gallega, que adquirió mucha relevancia en 2022 durante la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', desveló recientemente en El País que "hablar de feminismo" le había costado su puesto de trabajo en la televisión. Aun así, Carlota Corredera no se arrepiente de haberlo hecho ya que lo eligió voluntariamente y fue la manera de tratar la violencia vicaria en pleno prime time, provocando una subida del 55% en la mediana de llamadas diarias al 016 durante la emisión de la docuserie, según recoge Maldita.es.

Un gran altavoz

Todas estas mujeres y un sinfín más que están tanto delante como detrás de las cámaras demuestran lo importante y necesario que es reivindicar los derechos fundamentales de la mujer en uno de los medios de comunicación más influyentes del planeta: la televisión. Desde aquí, gracias a todas ellas por alzar la voz, protestar, educar (y reeducar), promover los valores y remover conciencias, ya sea de forma implícita o explícita. Seguimos luchando juntas.