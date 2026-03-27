Por Adrián López Carcelén |

La nueva gala de 'Supervivientes' vino pisando fuerte. Tras 22 días sin cambio de localización, los equipos se enfrentaron en una prueba que logró cambiar las tornas en Playa Derrota y Playa Victoria. Además, el programa mandó al destierro a uno de los tres nominados de la semana, que se unió a Marisa Jara, Darío Linero y Borja Silva en Playa Destino.

Uno de los momentazos de la noche lo protagonizó de forma involuntaria Teresa Seco, que consiguió encadenar más de 20 horas de sueño en los Cayos Cochinos. "Has batido un récord. Has estado con todo tu papo 20 horas tumbada sin interrupciones. Solo imagina si a tus compañeros les diera por superar tu récord, ¿cómo crees que llenaríamos el programa?", le dijo Jorge Javier Vázquez. La concursante se defendió y alegó que "estuvo lloviendo todo el día".

Teresa Seco se defendió ante Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'

"Me quedé pensando, hablando con mi cabeza. Tampoco estuve durmiendo durante todo el día, de normal no estoy así. Fue un hecho aislado (...). Hablo con todos, me encanta escuchar sus historias, me intereso por todo, intento ayudar", prosiguió explicando la concursante. Pero a Jorge Javier Vázquez no le sirvieron los argumentos y continuó requiriendo a la concursante hasta provocarle el llanto: Llevamos 22 días de concurso, sé que el principio es duro, pero como presentador me gustaría verte más. Está en tu mano y sé que lo vas a conseguir"

Un nuevo destierro y nuevos nominados en 'Supervivientes 2026'

Gabriela Guillén acabó la noche en Playa Destino en 'Supervivientes'

. Uno de los tres sería el expulsado y, por tanto, acabaría la noche en Playa Destino. Tras la salvación de Claudia, Jorge Javier Vázquez anunció el veredicto de la audiencia: "". Gabriela celebró su no salvación como si hubiera ganado la lotería tras haber deseado abandonar los Cayos Cochinos con todas sus fuerzas.

Lo que no se esperaba la expareja de Bertín era que la barca se dirigiría a Playa Destino, donde se encontró con Marisa Jara, Darío y Borja. Estando allí, Jorge Javier Vázquez conectó con la playa y les anunció que el próximo domingo "uno de los cuatro será expulsado de forma definitiva". En cuanto a los nuevos nominados de la semana, son cuatro mujeres las que se enfrentarán a la decisión de los espectadores: Ivonne Reyes, Maica Benedicto, Claudia y Paola Olmedo.

Tras conocer la lista de nominadas, y segundos antes de acabar la gala, Jorge Javier Vázquez leyó un nuevo pergamino en el que se daba una nueva pista sobre la identidad de la nueva concursante: "Tiene relación con uno de los supervivientes que vive actualmente en la playa y su nombre es un auténtico bombazo. Descubrimos su identidad y hablamos con ella el próximo domingo durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'".