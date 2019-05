NBC cancela 'The Enemy Within', 'The Village' y 'Abby's'

A pesar de que ya han pasado casi dos semanas de los upfronts, NBC aún tenía algunas series estrenadas durante la midseason cuyo futuro pendía de un hilo. Y, finalmente, la cadena ha confirmado lo que era un secreto a voces: 'The Enemy Within', 'The Village' y 'Abby's' no tendrán segunda temporada.

'The Enemy Within', 'The Village' y 'Abby's'

'The Enemy Within", que emitió su último episodio el pasado 20 de mayo, era un thriller psicológico centrado en Erica Shepherd, interpretado por Jennifer Carpenter ('Dexter'), una brillante ex-agente de la CIA conocida como una de las traidoras más famosas de la historia reciente de los Estados Unidos que cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad.

El agente del FBI Will Keaton (Morris Chestnut), contra cada fibra de sus ser, recluta como último recurso a Shepherd para que les ayude a localizar a un criminal peligroso y esquivo que ella conocía muy bien. Creada por Ken Woodruff, 'The Enemy Within' tenía como reclamo principal a Carpenter, pero su presencia no parece haber dado demasiados frutos en vista de las cifras de su primera temporada, con un promedio de 4,4 millones de espectadores y un 0.74 de rating.

'The Village', por su parte, giraba en torno a diversos personajes que vivían en un edificio de apartamentos de Nueva York. Los vecinos acaban formando una especie de familia y se apoyan los unos a los otros en sus respectivos retos que incluyen desde enfermedades y traumas a conflictos familiares.

Su reparto coral estaba formado por Michaela McManus, Grace Van Dien, Daren Kagasoff, Dominic Chianese, Moran Atias, Jerod Haynes, Warren Christine, Frankie Faison y Lorraine Toussaint. El promedio de los diez episodios del drama de Mike Daniels y Jessica Rhoades fue de 0.66 de rating y 4,1 millones de espectadores.

Una sitcom con un toque diferente

'Abby's' es una sitcom protagonizada por Natalie Morales, la primera cubana en encabezar una serie de este formato, y se centraba en una mujer que regentaba un bar en el patio trasero de su casa. La comedia, que sólo ha emitido siete episodios hasta la fecha, se desmarcaba del formato habitual de sitcom grabándose al aire libre con público en directo en unas gradas habilitadas en lugar de en el tradicional estudio cerrado.

Su reparto regular incluía a actores como Neil Flynn, Jessica Chaffin, Kimia Behpoornia y Leonard Ouzts, y provenía de Josh Malmuth ('New Girl'), Michael Schur ('The Good Place') y David Miner ('Parks & Recreation'). Sus episodios actualmente tienen un promedio de 1,7 millones de espectadores en directo y un 0.42 en demográficos.