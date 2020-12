Nerea Rodríguez gana la gala 13 de 'Tu cara me suena 8' al ritmo de Rosalía

La vuelta de 'Tu cara me suena' no ha dejado indiferente a nadie. Es uno de los programas de más éxito en Antena 3 y su hueco siempre ha sido difícil de ocupar. Cuando comenzó el confinamiento para evitar la expansión del coronavirus, el espacio tuvo que dejar a medias su octava temporada, casi a las puertas de la final. Después de varios meses, los concursantes se volvieron a encontrar el 6 de diciembre para realizar una de las últimas galas que les queda en esta entrega, donde Nerea Rodríguez consiguió hacerse con la victoria gracias a su imitación de Rosalía.

Nerea Rodríguez imita a Rosalía en la gala 13 de 'Tu cara me suena 8'

Rodríguez fue la encargada de cerrar las actuaciones de la noche. Era una de las interpretaciones más esperadas tras salir en el pulsador que la diva Rosalía sería imitada en la gala 13 de la octava edición. No era sencillo pero Nerea lo ha dado todo igualmente cantando uno de los grandes éxitos de la artista, "Bagdad". Sus compañeros tampoco se lo han puesto nada fácil y es que Rocío Madrid ha sorprendido gratamente al jurado con su actuación como Shania Twain sacando su lado más romántico en "You're Still the One". Al igual de María Isabel, que tuvo la oportunidad de deleitar con su voz al interpretar a India Martínez consiguiendo estar en lo más alto del ranking antes del voto del público.

La decimotercera gala estuvo llena de grandes imitaciones. De hecho, Cristina Ramos también estuvo a punto de hacerse con la victoria gracias a su impresionante interpretación de Diva Plavalaguna. Tanto Nerea como Ramos no estaban en los puestos más altos por los puntos del jurado, sin embargo, el público les dio las mejores notas a ellas, esto produjo un empate que tuvieron que resolver sus compañeros. Finalmente Rocío Madrid fue la encargada de elegir a la ganadora de la noche y lo echó a suertes utilizando el "Pito pito gorgorito". El destino decidió que la exconcursante de 'OT 2017' ganase por segunda vez en esta edición. Al sumar los puntos de la gala, Nerea se ha quedado muy cerca de Jorge González en el ranking general casi en la final.

Las imitaciones de la gala 14

Los concursantes de la octava edición de 'Tu cara me suena' tendrán grandes retos para la próxima semana. Sorprendentemente Jorge González fue el primero en darle al pulsador siendo la primera vez que termina último en una gala del programa. El exconcursante de 'OT' tendrá que imitar a uno de los cantantes más interpretados durante las ediciones del espacio, David Bisbal. Saliendo este artista no podía faltar la actuación de Chenoa, que será interpretada por Rocío Madrid.

Mario Vaquerizo se ha puesto muy contento cuando ha visto que le tocaba hacer de Charo Baeza mientras que El Monaguillo se pondrá en la piel de uno de sus personajes favoritos cuando era pequeño, Fofó. Los Gemeliers estarán muy bien acompañados en la próxima gala por Sebastián Yatra mientras ellos imitan a Mau y Ricky. Los retos más llamativos para la siguiente semana los tendrán Belinda Washington y Nerea Rodríguez. La actriz interpretará a Marilyn Monroe y la ganadora de la decimotercera gala hará de la mismísima Miley Cyrus. Por último, Cristina Ramos actuará como Shirley Bassey y María Isabel será Julieta Venegas.