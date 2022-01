Netflix prepara una serie de anime de "Scott Pilgrim"

Scott Pilgrim está listo para librar otra batalla. Después de convertirse en un fenómeno de culto tanto en el mundo del cómic como en el del cine, el personaje creado por Bryan Lee O'Malley tendrá la oportunidad de trascender en otro medio. En esta ocasión, el bajista de Sex Bob-omb asaltará el ámbito de las series de la mano de Netflix con un anime, un formato muy acertado si tenemos en cuenta que el material original bebía de la estética de los manga.

Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead en "Scott Pilgrim contra el mundo"

La ficción televisiva está siendo desarrollada por el propio Bryan Lee O'Malley junto a BenDavid Grabinski ('¿Te da miedo la oscuridad?'), como adelanta The Hollywood Reporter. En estos momentos, el anime está siendo moldeado por sendas mentes creativas y todavía no ha recibido luz verde, pero de salir adelante se podrá disfrutar a través de Netflix y estará producido por UCP ('The Umbrella Academy').

Por su parte, el estudio nipón Science SARU ('Star Wars: Visions') se encargará de la animación, y uno de sus líderes creativos, el español Abel Góngora, será el director. En el apartado de la producción se tendrá en cuenta al equipo de la adaptación cinematográfica, ya que tanto su realizador, Edgar Wright, como Marc Platt, Jared LeBoff, Adam Seigel, Michael Bacall y Nira Park figurarán como productores ejecutivos.

Guerra musical

Aquella película, estrenada en 2010, dotaba de tridimensionalidad a Pilgrim con un estilo visual muy distintivo. Al igual que los cómics en los que se basaba, "Scott Pilgrim contra el mundo" relataba la historia de amor entre su protagonista y la enigmática Ramona Flowers, que era puesta a prueba por los ex de ella. Aunque no consiguió triunfar en taquilla, la cinta se ha ganado un estatus de culto con el paso de los años gracias a esa estética y a un reparto al alza, integrado por Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Anna Kendrick, Chris Evans, Kieran Culkin, Jason Schwartzman o Brie Larson.