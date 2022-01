Tras concluir 2021 con 208 millones de suscriptores a nivel mundial y 23,4 millones de suscriptores españoles, es decir, un 60% de la población del país, Netflix continuará ampliando de forma notable su catálogo este 2022, siendo la aplicación líder en España. De hecho, en un principio, la plataforma ha anunciado su intención de incorporar a su catálogo hasta alrededor de ochenta novedades en el terreno de la ficción, a lo largo de este año, tanto en lo que se refiere a nuevas temporadas de series ya conocidas, como en lo referente a apuestas completamente inéditas.

Imagen de la segunda temporada de 'Los Bridgerton'

Con 'El juego del calamar', 'Lupin', 'La Casa de Papel', 'Sexo/Vida' y 'Los Bridgerton' como las producciones más vistas de Netflix en España a lo largo de 2021, el servicio de streaming busca mantener su éxito con nuevas temporadas, tanto de algunas de las mencionadas como de otras series, o nuevas ficciones que tomen su testigo. Para empezar, ya esta primera semana del 2022, Netflix ha incluido en su catálogo la tercera temporada de 'Amor ocasional', las novedades 'Tropa acción' y 'Rebelde', las segundas temporadas de 'Club Estambul' y, ya el 7 de enero, tanto el regreso de 'Johnny Test' y como el debut de 'Hype House'.

Además de estos títulos, Netflix también tiene marcado en su calendario el regreso de varias de sus ficciones, comenzando por 'Operación éxtasis', cuya tercera temporada se estrena el 10 de enero, al igual que la de 'After Life' llega cuatro días más tarde, mientras 'Dota: Sangre de dragón', la serie de animación fantástica, volverá con su segunda temporada el 18. Un día después, tanto la ficción argentina 'El marginal' como el reality show 'Jugando con fuego' contarán con nuevas entregas en su plataforma, de su cuarta y tercera temporada, respectivamente.

El 21 de enero, llega el turno para la primera parte de la temporada final de 'Ozark', de siete capítulos, mientras que los fans de 'Snowpiercer: Rompenieves' podrán disfrutar de nuevos episodios a partir del 25 de enero. Cerrando la lista de fechas confirmadas, encontramos la cuarta temporada de 'The Sinner' cerrando la lista de estrenos de enero, mientras que 'Oscuro deseo' y 'Los Bridgerton' regresarán con sus segundas temporadas el 2 de febrero y el 25 de marzo, respectivamente.

Múltiples novedades a la vuelta de la esquina

'Archivo 81'

Además de las ficciones que incorporan nuevos episodios en los próximos días, hay varias novedades de Netflix que también tienen confirmada su fecha de estreno. Entre ellas, podemos encontrar varias apuestas fuera de la típica hegemonía estadounidense, comenzando por dos producciones nacionales: el reality 'Soy Georgina' y 'Feria: La luz más oscura', que aterrizan en la plataforma el 27 y 28 de enero. Del continente asiático, llegarán 'La periodista', 'Estos ojos negros', 'Estamos muertos' y 'Medianoche en Asia: Comer, bailar, soñar', tres ficciones y una serie documental que se estrenarán el 13, 14, 28 y 20 de enero, a las que se suman dos títulos latinos los días 19 y 21 del mismo mes: la serie documental sobre la gastronomía mexicana 'La divina gula' y el drama adolescente brasileño 'Temporada de verano'.

Entre las novedades con fecha confirmada, están incluidas dos apuestas con el podcast como origen, pero muy distintas entre sí. Mientras el 14 de enero podremos ver el thriller de terror sobrenatural y ciencia ficción 'Archivo 81', inspirado en el popular podcast del mismo título, la estrella de 'Queer Eye', Jonathan Van Ness, vuelve como protagonista de 'Getting Curious with Jonathan Van Ness' el 28 de enero, como un "spin-off" de su propio podcast. Ese mismo día, en medio de la popularidad del thriller, podremos disfrutar de 'In from the Cold' y de 'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana', con Kristen Bell como protagonista, toda una sátira de humor negro sobre este género.

Asimismo, antes de concluir el primer mes del 2022, Netflix también incorporará a su plataforma la sitcom 'That Girl Lay Lay', concretamente, el 21 de enero. Ya en el mes de febrero y cerrando la lista de fechas confirmadas hasta ahora, el servicio de streaming contará con dos prometedoras novedades a partir del día 11 y del día 25: '¿Quién es Anna?', segundo proyecto como productora de Shonda Rhimes tras 'Los Bridgerton', sobre la estafa de Anna Delvey; y 'Vikings: Valhalla', el esperado spin-off de la popular 'Vikings', la cual aborda hechos ocurridos cien años después de la conclusión de la serie original.

Más de una veintena de regresos

Póster de la segunda temporada de 'Oscuro deseo'

Más allá de las ficciones que han confirmado su fecha de regreso, Netflix prevé recuperar más de una veintena de series a lo largo del 2022, con nuevos episodios destinados a sus fans. Para empezar, habrá varias ficciones que, tras debutar a lo largo del 2021, contarán con una segunda temporada este año: 'Destino: La saga Winx', 'El baile de las luciérnagas', 'Sexo/Vida', 'Sombra y hueso' y 'Sweet Tooth: El niño ciervo'. Tras una espera de más de tres años, es muy posible que los fans de 'Muñeca rusa' puedan por fin disfrutar de la ansiada segunda temporada, algo que también ocurriría con 'Alice in Borderland', cuyo espera ha sido más breve, puesto que su debut se produjo en diciembre de 2020.

Entre los títulos que regresan con su tercera temporada, contamos con dos producciones nacionales, 'Sky Rojo' y 'Valeria'. Junto a ellas, otros títulos que volverán con su tercera tanda de episodios serán 'Locke & Key', la exitosa ficción francesa 'Lupin', 'Outer Banks', 'The Umbrella Academy', 'Yo nunca' y 'Dead to Me', que concluirá con esa tercera temporada. 'Un lugar para soñar', por su parte, será una de las series que incorporen su cuarta temporada este 2022, incluso cuando ya tiene confirmada ya la quinta, junto a 'Borgen', 'Sex Education', 'Stranger Things', 'Top Boy' y 'You'. Entre las más ficciones más veteranas de la plataforma, que incorporarán su quinta temporada en algún momento de este año, podemos encontrar una producción nacional, 'Élite', además de 'Cobra Kai', que ya confirmó su quinta tanda de episodios antes del estreno de la cuarta el pasado 31 de diciembre, y 'The Crown', que contará con la presencia de Imelda Staunton en el papel de la reina Isabel II.

Tim Burton o Guillermo del Toro, entre las novedades

El reparto principal de 'Sagrada familia'

Tras el éxito de series españolas como 'La Casa de Papel', cuya versión coreana verá la luz este año, la apuesta de Netflix por la ficción española es más que evidente. Además de las ya mencionadas, la plataforma sumará hasta una quincena de series nacionales más, que de momento carecen de fecha de estreno: 'Alma', ''Baruca, 'El silencio', 'Érase una vez... pero ya no', 'Hasta el cielo', 'Ídolo', 'Intimidad', 'La chica de nieve', 'Las últimas de la fila', 'Los herederos de la tierra' (continuación de 'La catedral del mar', 'Sagrada familia', 'Santo', 'Si lo hubiera sabido', 'Smiley' y 'Tú no eres especial'. Una larga lista a la que, siguiendo la estela de 'La Casa de Papel', se sumará la producción estadounidense 'Jigsaw', cuyo reparto está encabezado por Paz Vega junto a Giancarlo Esposito.

Como ocurre en el caso de otras plataformas, Netflix también incluirá novedades cuyo origen se encuentro en la literatura, como ocurre con 'Anatomy of a Scandal', serie británica basada en la novela de Sarah Vaughan; 'The Fall of the House of Usher', adaptación de la novela de terror homónima de Edgar Allan Poe; y 'The Sandman', la serie que versiona el popular cómic de Neil Gaiman. Otra de las apuestas de este tipo es 'El problema de los tres cuerpos', adaptación de la novela del escritor chino Cixin Liu, cuya producción está a cargo de David Benioff y D.B. Weiss, responsables de 'Juego de Tronos'. La plataforma, además, llegó a un nuevo acuerdo con Guillermo del Toro tras 'Trollhunters', con el fin de desarrollar 'Cabinet of Curiosities', una serie antológica de terror cuyos episodios están inspirados en relatos de populares escritores como Michael Shea, H.P. Lovecraft, Emily Carroll, Henry Kuttner, además de incluir dos cuentos originales del director mexicano.

Otro de los grandes cineastas de la actualidad fichados por Netflix es Tim Burton, quien está a cargo de 'Miércoles', ficción basada en la pequeña de la familia Addams, personaje interpretado por Jenna Ortega. Asimismo, el servicio de streaming cuenta con otros conocidos profesionales del mundo audiovisual para el desarrollo de producciones nuevas: David Tennant trabaja con Steven Moffat ('Sherlock') en el desarrollo de 'Inside Man'; Amy Adams y Adam McKay ("No mires arriba") están a cargo de la serie sobre la corporación Wallmart, 'Kings of America'; Peter Ramsey, director de "Spider-Man: Un nuevo universo", lidera la creación de la serie familiar 'Lost Ollie'; el responsable de 'La maldición de Hill House', Mike Flanagan, trabaja en una nueva serie de terror llamada 'The Midnight Club'; mientras que 'The Watcher', miniserie de terror basada en un caso real, llegará de la mano de Ryan Murphy ('American Horror Story').

Cerrando la lista de series que verán la luz por primera vez este 2022, encontramos tres títulos cuyo universo puede ser más que familiar para los amantes de las series: 'One Piece', adaptación real de la longeva serie de anime homónima nacida del manga de Eiichiro Oda; 'Resident Evil', ficción live-action de la conocida franquicia que llega tras la serie de animación 'Resident Evil: Oscuridad Infinita'; y la precuela de 'The Witcher', 'The Witcher: Blood Origin', en la que se cuenta la creación del primer brujo y el origen de la Conjunción de las Esferas, cataclismo que provocó la fusión de los mundos de los monstruos, los elfos y los hombres.

Estrenos de Netflix en 2022

- '1899' (Sin fecha)

- 'After Life' (T3, 14 de enero)

- 'Alice in Borderland' (T2, sin fecha)

- 'Alma' (Sin fecha)

- 'Anatomy of a Scandal' (Sin fecha)

- 'Archivo 81' (14 de enero)

- 'Baruca' (Sin fecha)

- 'Bienvenidos a Edén' (Sin fecha)

- 'Borgen' (T4, sin fecha)

- 'Cabinet of Curiosities' (Sin fecha)

- 'Club Estambul' (T2, 6 de enero)

- 'Cobra Kai' (T5, sin fecha)

- 'Dead to Me' (T3, sin fecha)

- 'Destino: la saga Winx' (T2, sin fecha)

- 'Dota: Sangre de dragón' (T2, 18 de enero)

- 'El baile de las luciérnagas' (T2, sin fecha)

- 'El marginal' (T4, 19 de enero)

- 'El problema de los tres cuerpos' (Sin fecha)

- 'El silencio' (Sin fecha)

- 'Élite' (T5, sin fecha)

- 'Érase una vez... pero ya no' (Sin fecha)

- 'Estamos muertos' (28 de enero)

- 'Estos ojos negros' (14 de enero)

- 'Feria: La luz más oscura' (28 de enero)

- 'Getting Curious with Jonathan Van Ness' (28 de enero)

- 'Hasta el cielo' (Sin fecha)

- 'Hype House' (7 de enero)

- 'Ídolo' (Sin fecha)

- 'In from the Cold' (28 de enero)

- 'Inside Man' (Sin fecha)

- 'Intimidad' (Sin fecha)

- 'Jigsaw' (Sin fecha)

- 'Johnny Test' (T2, 7 de enero)

- 'Jugando con fuego' (reality show T3, 19 de enero)

- 'Kings of America' (Sin fecha)

- 'La Casa de Papel coreana' (Sin fecha)

- 'La chica de nieve' (Sin fecha)

- 'La divina gula' (19 de enero)

- 'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana' (28 de enero)

- 'La periodista' (13 de enero)

- 'Las últimas de la fila' (Sin fecha)

- 'Locke & Key' (T3, sin fecha)

- 'Los Bridgerton' (T2, 25 de marzo)

- 'Los herederos de la tierra' (Sin fecha)

- 'Lost Ollie' (Sin fecha)

- 'Lupin' (T3, sin fecha)

- 'Medianoche en Asia: Comer, bailar, soñar' (20 de enero)

- 'Miércoles' (Sin fecha)

- 'Muñeca rusa' (T2, sin fecha)

- 'One Piece' (Sin fecha)

- 'Operación Éxtasis' (T3, 10 de enero)

- 'Oscuro deseo' (T2, 2 de febrero)

- 'Outer Banks' (T3, sin fecha)

- 'Ozark' (T4, 21 de enero)

- '¿Quién es Anna?' (11 de febrero)

- 'Rebelde' (5 de enero)

- 'Resident Evil' (Sin fecha)

- 'Sagrada familia' (Sin fecha)

- 'Santo' (Sin fecha)

- 'Sex Education' (T4, sin fecha)

- 'Sexo/Vida' (T2, sin fecha)

- 'Si lo hubiera sabido' (Sin fecha)

- 'Sky Rojo' (T3, sin fecha)

- 'Smiley' (Sin fecha)

- 'Snowpiercer: Rompenieves' (T3, 25 de enero)

- 'Soy Georgina' (reality show, 27 de enero)

- 'Sombra y hueso' (T2, sin fecha)

- 'Stranger Things' (T4, sin fecha)

- 'Sweet Tooth' (T2, sin fecha)

- 'Temporada de verano' (21 de enero)

- 'That Girl Lay Lay' (21 de enero)

- 'The Crown' (T5, sin fecha)

- 'The Fall of the House of Usher' (Sin fecha)

- 'The Midnight Club' (Sin fecha)

- 'The Sandman' (Sin fecha)

- 'The Sinner' (T4, 26 de enero)

- 'The Umbrella Academy' (T3, sin fecha)

- 'The Watcher' (Sin fecha)

- 'The Witcher: Blood Origin' (Sin fecha)

- 'Top Boy' (T4, sin fecha)

- 'Tú no eres especial' (Sin fecha)

- 'Un lugar para soñar' (T4, sin fecha)

- 'Valeria' (T3, sin fecha)

- 'Vikings: Valhalla' (25 de febrero)

- 'Yo nunca' (T3, sin fecha)

- 'You' (T4, sin fecha)