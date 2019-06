Netflix renueva 'Russian Doll' por una segunda temporada

Nadia se prepara para vivir un nuevo bucle. Netflix ha anunciado la renovación de 'Russian Doll' por una segunda temporada. La comedia negra de Natasha Lyonne, Amy Poehler y Leslye Headland regresará con ocho nuevos episodios en una fecha aún por determinar.

La propia Lyonne ha sido la encargada de anunciar la noticia durante un evento en la Code Conference de Recode en Arizona. "", dijo la actriz. "El personaje es una programadora, así que sería apropiado que este fuese el momento y el lugar para decir que sí. Me encantaría hacer una segunda temporada."

Natasha Lyonne en 'Russian Doll'

Con esta renovación, 'Russian Doll' está más cerca de cumplir los planes iniciales de sus creadoras, que presentaron a Netflix el proyecto como una historia para ser contada en tres partes/temporadas. Eso sí, no está claro si el protagonismo volverá a recaer en el personaje de Lyonne o si pasará a tener un papel más secundario.

"Cuando presentamos el proyecto, Nadia estaba presente en las tres temporadas, pero no de una manera convencional", declaró Headland en una entrevista para The Hollywood Reporter con motivo del lanzamiento de 'Russian Doll'. "Siempre estuvo presente, ya que sabíamos que Lyonne siempre sería el corazón y el alma de la serie. Ya fuese perseguida o perseguidora de la historia, ella estaría allí. Pero hemos debatido todas esas cosas y más."

Así es 'Russian Doll'

La primera temporada de 'Russian Doll', protagonizada por Lyonne, sigue a Nadia Vulvokov, una programadora que se ve obligada a revivir su trigésimo sexto cumpleaños en un angustioso bucle en el que muere y vuelve a la vida una y otra vez. La primera temporada debutó el pasado 1 de febrero, haciendo un guiño a "Atrapado en el tiempo", la comedia protagonizada por Bill Murray cuyo personaje también vivía atrapado en un bucle temporal.

La ficción, que la actriz de 'Orange is the New Black' describió inicialmente como una aventura experimental, está inspirada en su propia biografía. Los hechos reales después se "envolvieron en un concepto alucinante" que se revela a medida que avanzan los episodios y Nadia se adentra en su retorcido viaje de autodescubrimiento.