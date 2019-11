Olga, mujer de Antonio David, lo sorprende con su aparición en 'GH VIP 7': "No te hagas pajas mentales"

La noche del martes 26 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala a dos días de la undécima expulsión de la edición, con Adara Molinero y Antonio David Flores en la palestra. Antes de la salvación de Mila Ximénez, los tres nominados de la semana tuvieron que hacer los habituales alegatos, con una diferencia en esta ocasión: el hecho de que dichos discursos a su favor serían emitidos por sus familiares. Una iniciativa que, antes de comenzar, ya prometía grandes emociones para el trío de concursantes.

Olga Moreno emociona a su marido, Antonio David, en 'GH VIP 7'

La primera en tener contacto con el exterior fue Mila, quien tuvo ocasión de ver a su hermano y defensor en plató, Manolo. "Me toca ser la cara visible con un mensaje que hoy está firmado, para decirte que estamos muy orgullosos de ti, que es algo que no te debe sorprender", declaró el defensor de Mila, transmitiendo dichas palabras de parte de los seres queridos de la concursante, entre ellos, su hija Alba. "La que debe estar orgullosa y satisfecha eres tú, porque te has superado", defendió Manolo, quien recordó a su hermana que había conseguido "que la mayoría de tus compañeros te quieran". "Me ha encantado", confesó Ximénez, emocionada, al concluir el discurso de Manolo.

"Me cuesta mucho estar aquí, pero quiero que esta semana te quedes", declaró por su parte Olga Moreno, mujer de Antonio David, quien se mostró profundamente sorprendido y emocionado al ver a su mujer en el plató del programa, algo que ocurría apenas unos días después de que fuera entrevistada en 'Sábado deluxe'. "Te han dado fuerzas para enfrentarte a las críticas de tus compañeras", apostó la invitada, al recordar su salvación la semana anterior, tras lo cual declaró que quería que siguiera con la misma actitud, dado que era un "concurso de convivencia". "Gracias. mi vida. Luchadora, que eres una crack. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida", declaró el concursante, entre lágrimas.

"No tendría que estar ahí"

"No me lo esperaba, pensé que era Rocío. Qué esta pasando ahí fuera, necesito saberlo", soltó entonces Flores, haciendo referencia a su hija y defensora, antes de señalar que Olga "no tendría que estar ahí". "No te hagas pajas mentales, todo está bien", lo tranquilizó entonces Jorge Javier Vázquez, antes de señalar que Rocío se encontraba a apenas unos metros de él. "Ella es muy clara y si lo ha dicho es porque está sufriendo y habrá visto alguna injusticia sobre mí", opinó entonces Flores, al hablar del discurso de su pareja.

"Estoy muy orgulloso de que esté ahí y me esté apoyando. La echo mucho de menos", confesó el concursante, tras lo cual llegó el turno de Adara, que tuvo ocasión de escuchar las palabras de aliento de su madre, Elena. El alegato de la defensora de Molinero arrancó hablando de su nieto, de quien aseguró que estaba "muy bien" y "casi camina". "Te apoyamos cien por cien hagas lo que hagas, decidas lo que decidas. Está preparado todo fuera para tu salida", aseguró Elena, ante una entusiasmada Adara, quien minutos antes había esperado palabras de su padre. No obstante, su madre le aseguró que él la amaba mucho, aunque no le gustaba el mundo de la televisión, motivo por el que no estaba allí. "Lo primero eres tú, diviértete", concluyó Elena, tras lo cual se mostró inquieta ante el hecho de que Adara no hubiera preguntado ni mencionado a Hugo en ningún momento.