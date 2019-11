Mila Ximénez, concursante salvada en 'GH VIP 7' frente a Adara y Antonio David

La noche del martes 26 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala con Adara Molinero, Mila Ximénez y Antonio David Flores como nominados de la semana, después de que Alba Carrillo salvara a Estela Grande con su poder de líder. Un trío que arrancó la gala con porcentajes ciegos situados en 54,7%, 44,1% y 1,2%, lo que dejaba claro que no habría batalla de votos a la hora de salvarse: Mila Ximénez, con la cifra más baja, logró quedarse fuera de la palestra.

Adara, Mila Ximénez y Antonio David, antes de conocer al concursante salvado en 'GH VIP 7'

"Una persona está fuera de peligro", anunció Jorge Javier Vázquez antes de mostrar los porcentajes al arrancar la gala. "La tensión está entre Antonio David y Adara", apostó el Maestro Joao, de forma acertada, cuando el presentador preguntó su opinión antes de desvelar la decisión de la audiencia, que se produjo hacia el final de la gala, después de que los tres nominados pudieran ver los sentidos alegatos de sus familiares: Mila, el de su hermano; Adara, el de su madre; y Antonio David, el de su mujer.

Al conocer su salvación, Mila apenas pudo contener un grito entre alegre y un "no", al conocer que tanto Flores como Molinero seguirían nominados. Algo que la concursante no se esperaba, dado que vaticinaba su propia expulsión esta semana. "Me lo imaginaba un poquillo", confesó Adara, cuando Jorge Javier le pidió su opinión, después de confesar que se sentía "muy nerviosa". "Ojalá me quede. Tengo muchísimas ganas de seguir", deseó la concursante.

Un subidón

"Sabía que el porcentaje grande era el mío y tenía claro que no me iba a salvar", confesó por su parte Antonio David quien, después de escuchar el alegato de su mujer Olga, admitió tener "muchísima fuerza y muchas ganas" de salvarse. "Si el público lo quiere, me gustaría seguir", declaró el concursante. "Un millón de gracias, que no pensaba que me fuera a quedar. Lo voy a disfrutar", prometió por su parte Mila, entusiasmada, quien, tras concluir la gala, compartió una observación sobre su salvación. "Te quieres ir pero luego te da un subidón cuando te salvas", confesó Ximénez, sorprendida.