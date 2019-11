Hugo Sierra podría visitar a Adara en la casa de 'GH VIP 7': "No me gustaría que subiera"

El martes 26 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala con Antonio David Flores y Adara Molinero como nominados definitivos tras la salvación de Mila Ximénez. En plató, Jorge Javier Vázquez contó con la presencia de varios colaboradores, además de los defensores de los tres nominados, entre ellos la madre de Molinero, Elena, ante la que el presentador desveló la posibilidad de que Hugo Sierra visitara a su hija en la gala del jueves 28 de noviembre.

Jorge Javier habla con Elena y Gianmarco de la posible visita de Hugo Sierra a Adara en 'GH VIP 7'

Antes de desvelar la posible presencia de Sierra en la decimotercera gala de la edición, Vázquez quiso comentar con Elena el hecho de que ella hubiera reconocido que las cosas no estaban precisamente bien entre Adara y su pareja. "Me duele mi comportamiento con ella", reconoció la madre de la concursante, que recordó que, cada vez que su hija había querido hablar con ella del tema, le había animado a comentarlo con su psicóloga. "Creo que me lavé un poco las manos y me lo estoy recriminando mucho", confesó Elena, ante lo que el presentador trató de consolarla alabando el hecho de que la hubiera animado a hablar con un especialista. "No quería malmeter", añadió la madre de Molinero, quien señaló que la pareja tuvo "malos momentos", algo sobre lo que correspondía contarlo tanto a su hija como a Sierra.

"Lo que más me dolía era la frialdad de Hugo. La misma que está demostrando ahora", declaró Elena quien, no obstante, recalcó que "entiendo su dolor". "Adara no ha actuado bien", observó la madre de la concursante, antes de señalar, algo molesta, el hecho de que Hugo hubiera interpuesto "dos demandas"."Lo que me ha contado mi abogado es que le ha puesto una provisional y una definitiva", añadió Elena, antes de apuntar al hecho de que la primera sería la que Sierra habría enviado a Guadalix de la Sierra, tal y como había desvelado Kiko Hernández en 'Sálvame'. No obstante, dicha demanda no llegaría a la casa del reality a causa de algún error en el proceso, según informó la madre de Adara. "Y menos mal, porque si no, la hubiera desestabilizado mucho", confesó Elena, refiriéndose a la reacción que su hija podría haber tenido ante dicha demanda.

¿Desestabilizará el concurso de Adara?

"Ellos pueden hacer lo que quieran, pero no tiene sentido que suba", opinó la defensora de Molinero, cuando el presentador le preguntó si creía que tanto su hija como Sierra podrían reconducir la situación. Fue entonces cuando Elena recordó la visita de Hugo a 'Sábado deluxe', donde esquivó la pregunta sobre qué pasaría una vez que Adara saliera del concurso, algo que a ella le habría gustado que respondiera. "Me gustaría saber si va a poder entrar en su casa", confesó Elena, tras lo cual Gianmarco Onestini declaró que no sabía "cómo reaccionará Adara" si se produjera el encuentro.

"Estoy bastante nervioso desde que ha dicho que va a entrar", admitió el italiano. "No me gustaría que subiera. No quiero que suba", declaró poco después Elena, que esperaba que, de tener lugar el encuentro, su hija tuviera la "ayuda necesaria" dentro del reality. "Quiero creer que es lo suficientemente honesto como para no desestabilizar el concurso de Adara", opinó Jorge Javier, algo que también esperaba la madre de la concursante, antes de señalar que dicha visita aún no se había confirmado.