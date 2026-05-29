La 1 apuesta por 'Operación África' con Pedro Cavadas tras el final de 'Barrio Esperanza'

Por Fidel Conejero |

Tras el final de 'Barrio Esperanza' y la emisión puntual de 'Se nos ha ido de las manos', La 1 volverá a reconfigurar su noche de los miércoles con el estreno de 'Operación África', una nueva docuserie protagonizada por Pedro Cavadas que llegará al prime time después de 'La revuelta'.

La producción, compuesta por cuatro episodios, acompañará al prestigioso cirujano reconstructivo durante una misión humanitaria en Tanzania, donde afronta el reto de operar a más de un centenar de pacientes en apenas diez días y con recursos muy limitados.

El estreno supone una apuesta arriesgada de la cadena pública para una de las noches más competitivas de la semana. El espacio recogerá el testigo de 'Barrio Esperanza', cuya última emisión en dicha franja anotó un 7,7% de cuota de pantalla, y de 'Se nos ha ido de las manos', que el pasado miércoles registró un 8,8%.

Además, la docuserie tendrá enfrente en Telecinco a ' La isla de las tentaciones ', que se ha asentado por encima del 12% de cuota en la noche del miércoles, y en Antena 3 al estreno de la nueva temporada deen Antena 3, el concurso presentado porque toma el relevo de

El cirujano Pedro Cavadas en una de sus operaciones en 'Operación África'

Una misión médica en Tanzania

La serie mostrará el viaje anual que Pedro Cavadas realiza a Kirurumo, una remota localidad del norte de Tanzania, donde instala un hospital de campaña junto a su equipo para intervenir gratuitamente a pacientes que carecen de acceso a tratamientos especializados.

A lo largo de los cuatro capítulos, los espectadores podrán seguir tanto las intervenciones quirúrgicas como las historias personales de quienes esperan una oportunidad para mejorar su calidad de vida. La producción también reflejará las dificultades logísticas, la falta de recursos sanitarios y el impacto social que tienen estas misiones en la población local.

La docuserie, producida por RTVE en colaboración con Beta Entertainment Spain, está dirigida por Javier Pérez de Silva y cuenta con la narración de Juan Ramón Lucas, que sirve de hilo conductor para explicar el trabajo del cirujano y de su equipo.

Considerado uno de los especialistas más prestigiosos del mundo en cirugía reconstructiva, Pedro Cavadas lleva más de dos décadas desarrollando proyectos humanitarios en África de forma altruista, una faceta menos conocida de su trayectoria profesional que ahora protagonizará esta nueva apuesta documental de La 1.