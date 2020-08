Las operaciones más escandalosas y extremas vistas en programas de televisión

En la pequeña pantalla podemos encontrar programas para satisfacer todo tipo de gustos. A grandes rasgos, la música, el deporte, la cocina, la moda, los viajes, la belleza o la actualidad informativa son algunos de los temas más abarcados. Entre todos ellos, el mundo de la belleza quizá sea el que más formatos abarque o, por lo menos, del que podemos encontrar más programas que no dejan indiferente a nadie. La salud y el bienestar físico son la base de la que parten este tipo de producciones en las que intentan que los participantes consigan sentirse felices con sus cuerpos y logren llevar una vida más saludable.

De este modo, por un lado, formatos como 'En tu talla o en la mía', 'Cambio radical' o 'Ya no estoy gordo' trabajan para que las personas con sobrepeso o excesivamente delgadas puedan corregir sus trastornos alimentarios y alcancen un estilo de vida mucho más sano. Por otro lado, tenemos programas en los que las cirugías estéticas se convierten en las protagonistas, ya sea para corregir detalles y mejorar la apariencia o para solucionar problemas estéticos provocados por enfermedades u otras intervenciones que dejaron secuelas físicas y psicológicas. Así pues, desde FormulaTV queremos repasar algunos de los casos más asombrosos que hemos podido ver en programas televisivos como 'Chapuzas estéticas' y 'La doctora Lee'.

1 Senos enormes

Allegra antes y después de su aumento de pechos en 'Chapuzas estéticas'

Los doctores Dubrow y Nassif son los responsables de atender a los particulares pacientes de 'Chapuzas estéticas'. Por su consulta han pasado personas con todo tipo de problemas o dudas, muchos de ellos casos insólitos que nos han dejado con la boca abierta. Allegra y su marido Dyson son un claro ejemplo de ello, pues ambos se presentaron para pedirles que arreglaran la simetría de los descomunales pechos de ella. La mujer lleva a sus espaldas tres operaciones de aumento de pecho, en las que, poco a poco, ha ido ganando talla hasta alcanzar 4.600 centímetros cúbicos. Tras el respectivo análisis y la conveniente exploración, los doctores confirmaron que Allegra no podía someterse a ninguna nueva intervención porque sus pechos habían llegado al límite.

2 El lipoma más grande de Internet

Tim antes y después de la operación en 'La doctora Lee'

En el programa 'La doctora Lee' también hemos podido ver casos de lo más impactantes, pero en este formato más bien se trata de pacientes con enfermedades raras o problemas de salud. Por ejemplo, Tim es un hombre de Nueva California que llegó a la consulta mostrando el quiste más grande de Internet. El bulto era bastante visible en su espalda, algo con lo que llevaba conviviendo varios años, aunque había aumentado de tamaño considerablemente en los últimos tiempos. La situación ya era insostenible porque estaba dificultando su día a día, algo que no es de extrañar porque el lipoma alcanzaba la cifra de 5'4 kilos, más grande que un bebé. La doctora desempeñó una gran labor al retirar del cuerpo del paciente dicha masa, permitiendo que el paciente sintiera una gran liberación y pudiese comenzar una nueva vida.

3 Una cara deformada por el cemento

Rajee antes y después de la intervención en 'Chapuzas estéticas'

Un falso médico destrozó la vida de Rajee Narinesingh, una mujer transexual que buscaba someterse a una serie de operaciones para sentirse a gusto con su cuerpo y que este representara mejor cómo se sentía. Su intención era modificar los rasgos faciales masculinos para suavizar la forma de su rostro, pero el supuesto médico que le intervino le inyectó por toda la cara cemento y sellador de neumáticos. De este modo, su cara quedó completamente desfigurada, por lo que decidió acudir a los médicos de 'Chapuzas estéticas' buscando una solución a su problema. En un primer momento, los doctores Dubrow y Nassif se negaron a intervenir, pero tiempo después accedieron a ayudarla. Gracias a su gran labor pudo recuperar la forma y visibilidad de su rostro, mejorando al mismo tiempo su salud.

4 Rinofima

Patrick antes y después de la intervención en 'La doctora Lee'

Patrick llegó a 'La doctora Lee' con un grave problema de salud. El hombre presentaba una rinofima muy grave, es decir, su nariz se había deformado e inflamado a raíz de la formación de nódulos de tejido fibroso de diferentes tamaños, lo que le obstruía las fosas nasales y le impedía respirar con normalidad. En concreto, Patrick llevaba once años con esta situación, pero ya se había convertido en algo problemático y muy desagradable que estaba perjudicando seriamente su salud. Gracias a la doctora Lee pudo solucionarlo, pues fue sometido a una intervención quirúrgica en la que utilizaron un cauterizador para despejar los orificios nasales y permitirle respirar mejor.

5 Glúteo fuera de lugar

Glúteo deformado de Renee en 'Chapuzas estéticas'

El aumento de glúteo suele ser una de las intervenciones quirúrgicas más realizadas en el terreno de la estética. Lograr un culo redondo y turgente suelen ser los motivos que llevan a estas personas a decidir pasar por quirófano. En el caso de Renee la operación no tuvo buenos resultados porque a los pocos días comenzó a notar las primeras molestias. Finalmente descubrió que las prótesis que le habían introducido se podían girar desde el exterior, es decir, que cualquiera podía tocar su glúteo y mover los implantes. Los doctores Dubrow y Nassif se enfrentaron a un caso bastante delicado y tuvieron que hacer un gran esfuerzo y trabajo para que el glúteo de la joven recuperara un estado normal.

6 Cuernos en la cara

Justin antes y después de la intervención en 'La doctora Lee'

Unos extraños bultos en la cara complicaron la vida de Tyler, un joven de 25 años que llegó a la consulta de la doctora Lee pidiéndole ayuda. El hombre tenía dos protuberancias en el rostro. La más pequeña se encontraba en la ceja derecha, mientras que la segunda, de un tamaño mucho mayor, ocupaba el lado izquierdo de la frente. Situados en esa posición le daban la apariencia de tener dos cuernos en la cara, pero el mayor problema es que el quiste más grande se movía y le provocaba molestias, sobre todo cuando intentaba poner una gorra. La doctora pudo extirpar ambos bultos en una operación en la que se llevó una sorpresa al comprobar que el quiste que parecía menor en realidad era enorme y estaba oculto dentro de la cabeza de Tyler, por lo que la intervención fue mucho más compleja de lo esperado.

7 El muñeco humano

Justin es el muñeco humano en 'Chapuzas estéticas'

Justin, más conocido como el muñeco humano de Beverly Hills, llegó a 'Chapuzas estéticas' mostrando un cuerpo que había sido modelado a golpe de bisturí, pasando por más de 130 operaciones. El joven se había sometido a diferentes intervenciones estéticas, desde implantes en los pectorales, bíceps y tríceps hasta retoques en la nariz o en los labios y aumento de glúteos. Sin embargo, todas esas supuestas mejoras le parecían pocas y Justin quería continuar añadiendo cosas a su cuerpo, en este caso, pedía una nueva operación quirúrgica para añadir implantes en sus piernas, un añadido que él mismo había fabricado para asemejarse al cuerpo que presentan muchos superhéroes. Los doctores del programa decidieron abandonar el caso porque no creían conveniente seguir retocando el cuerpo de Justin.

8 Emulando a Kim Kardashian

Jordan antes y después de sus operaciones en 'Chapuzas estéticas'

La obsesión por parecerse a Kim Kardashian provocó que Jordan James Parker se gastase más de 150.000 dólares en diferentes cirugías estéticas. El joven pasó por quirófano en varias ocasiones para retocar especialmente su cara, que incluye unas cejas tatuadas. Sin embargo, el mayor problema estaba en sus labios porque habían empezado a filtrar líquido. Evidentemente, este no era buena señal y debía acudir a profesionales para que le ayudaran con ese problema provocado por una operación mal realizada. Los doctores concluyeron que se debía a que todo el líquido que se había inyectado en la cara estaba fluyendo hasta sus labios, que se habían hinchado de una forma descomunal. No obstante, a Jordan no le preocupaba perder movilidad en su rostro o que sucediese algo que perjudicase a su salud, lo que le atormentaba era que sus labios volviesen a estar finos.

9 Implantes mamarios por una apuesta

Brian muestra sus pechos en 'Chapuzas estéticas'

Las apuestas entre amigos a veces se van de las manos, sobre todo cuando una importante suma de dinero entra en juego y nos venimos arriba fruto de la emoción y de la adrenalina. Esto mismo fue lo que le sucedió a Brian, un mago que decidió que ponerse unos implantes mamarios de silicona eran una buena idea si por ello podía embolsarse 100.000 dólares. Sus amigos fueron los que le animaron a pasar por quirófano y a hacer frente al reto con un resultado que dejó atónitos a los doctores de 'Chapuzas estéticas'. Lo más sorprendente de todo es que la idea no disgustó a Brian y, de hecho, continúa llevando sus prótesis. De este modo, su visita a los médicos del programa solo fue para saber si esos implantes podían provocarle algún tipo de problema de salud.