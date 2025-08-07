La otra faceta de Omar Samba ('OT 2023') como técnico de emergencias sanitarias

Por Roberto Ponce López |

Operación Triunfo ' trata cada año de conseguir encontrar. El programa ha conseguido descubrir e impulsar a muchos artistas que se consagraron en el panorama musical como David Bisbal Amaia Romero . Sin embargo,

Otros concursantes que han pasado por el show no consiguieron encontrar fuera de las puertas de la academia ese ansiado sueño de vivir como artistas. Muchos de ellos están compaginando esa pasión con otras profesiones que les sirven de sustento y hacen que puedan continuar trabajando en su arte.

Omar Samba, concursante de 'OT 2023', ha mostrado su trabajo como técnico de emergencias sanitarias en sus redes sociales

Este es el caso de Omar Samba, a quien vimos participar en 'OT 2023'. El artista desde su salida del programa no ha parado de hacer canciones y sacó su primer disco en el año 2024. Además de continuar con su carrera musical, Samba ha querido mostrar en sus redes sociales su otra profesión: técnico de emergencias sanitarias.

En dicho vídeo, el triunfito escribía: "Os quería mostrar un poco de esto que también es Omar Samba". Tras ello, se podía ver cómo preparaba su material de trabajo y cómo limpiaba la ambulancia para poder ejercer de la mejor manera ante las llamadas que recibiese por parte de la gente.

Este trabajo lo realiza en su lugar de residencia actual, en Yunquera de Henares, municipio situado en Guadalajara, perteneciente a Castilla-La Mancha. De esta manera, a través de este desempeño, el artista puede obtener un sustento fijo gracias a la profesión que ha estudiado, pero sin dejar de lado su vocación como cantante.

Con él empezó todo

Todo esto no es algo nuevo, ya que hace poco también pudimos ver a otro concursante de 'Operación Triunfo' que estaba ejerciendo otra profesión tras el concurso. Estamos hablando de Lucas Curotto, quien fue finalista en la misma edición en la que participó Omar Samba, la del 2023.

Lucas Curotto, finalista de 'OT 2023', ha sido otro de los concursantes del programa que trabaja en otra profesión para perseguir su sueño

En este caso, Curotto se vio rodeado de polémica cuando 'Socialité' emitió unas imágenes suyas trabajando como camarero en Madrid. Además de ello, el artista ha realizado este verano una gira de conciertos con una orquesta y además continúa lanzando su música. Tras el descubrimiento de ese otro trabajo, el artista explicó lo feliz que estaba en él y que son las cosas que hay que hacer para sobrevivir en esa complicada industria que es la música.