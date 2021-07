Paca la Piraña sigue explorando nuevos terrenos. Desde que saltó a la fama con 'Veneno' después de ser ya conocida para muchos, no ha hecho más que enlazar proyectos. Tuvo su consultorio con 'Paca la Piraña, ¿dígame?', luego entrevistó famosos en Paca te lleva al huerto', dio las preuvas en Neox, ha sido jueza invitada en 'Drag Race España'... y ahora salta a los escenarios con el equipo del programa formando parte de "El Gran Hotel de las Reinas". Hablamos con la artista para que haga un repaso de cada uno de estos espacios y, además, nos anuncia que ya piensa en retirarse.

Paca la Piraña, en la presentación de "El Gran Hotel de las Reinas"

Paca, ¿cómo estás viviendo todo este boom al que ahora sumas la obra "Gran Hotel de las Reinas"?

Pues mira, te voy a decir una cosa, yo no quería hacerlo. Me ha pasado igual que con 'Veneno'. No quería hacerlo porque yo no tenía ganas de trajines, porque esto es muy estresante. Porque no es lo mismo actuar como yo actuaba en discotecas, sitios pequeñitos, con poca gente, que esto va a ser en teatro. Y digo "Ay, Dios mío, esto va a ser una locura", pero mira... Yo me voy a meter con todo mi coño y voy a vivir una experiencia y ya va a ser como una retirada mía del espectáculo. Ya con 65 años que tengo, ¿para qué quiero yo más?

Pero a ver si te van a liar para otro proyecto más.

Yo de lo que me llamen, si puedo hacerlo, lo hago. Siempre que sea una cosa que yo pueda. Porque ahora tengo que hacer una coreografía y ya les he dicho que yo no me asfixie ni me fatigue porque tengo que ir dejando peso. Porque yo entre que dejé de fumar y nos pilló la pandemia, he cogido más de 20 kilos. Y entonces se nota al andar. Que si te fatigas, que si la barriga, que si las tetas... Entonces como tengo un contrato con Atresplayer de un año, pues para el año que viene, que ya no esté atada, me voy a operar. Y en vez de ser la Paca, seré la Paquitina, más pequeñina.

La Pirañita.

No, si yo ahora ya no soy La Piraña, ahora soy una tiburona. Soy una dinosauria, si estoy que cago por tres.

Este espectáculo lo haces con las protagonistas de 'Drag Race'.

Sí, con la Supremme de Luxe de presentadora y yo haré algún numerito gracioso y luego pues cositas de humor. Será como una comedia musical. Como un teatro.

¿No habéis empezado todavía los ensayos?

No, han cogido un toldo de un circo para hacerme el vestido porque les faltaba tela. Tú no sabes el otro día para hacerme el vestido ese, ahí cortándolo. Mira, qué trajín, porque no había de mi talla. Me ofrecieron hacer la obra y para estar en mi casa tocándome el coño, viernes, sábado y domingo, pues yo me apunto a un bombardeo. Y si encima, aprendo cosas, conozco gente, vivo aventuras y luego me gano un dinerico para la vejez, pues bueno es. Bueno, para la vejez, para Haciendo, la hija puta, y para hacerme un retoquito. Porque si me quito mondongo... porque yo aquí llevo a una persona enganchada. Yo me quito esto, que son por lo menos 40 kilos, y me quedo nueva. Encima soy más elástica y le daré al kiki más todavía.

Paca la Piraña, entre el equipo de 'Drag Race'

¿Cómo fue tu experiencia de jurado en 'Drag Race España'?

Pues me supo a poco, porque yo fui allí y yo no sabía el trajín que había. Y entonces hicieron el día de La Veneno y sobre lo que me preguntaron, yo opiné. Pero claro, como eso lleva un siglo, que eso lo llevan las fijas, sabían de lo que iba la movida. Yo dije: 'Esta me gusta, esta no me gusta". Y a la que a mí me gustaba, la echaron. Era Vulcano. Entonces me dio rabia. La otra era la que yo llamaba Hígado Cocido, que a lo mejor se enfada conmigo, pero bueno ya haremos las paces cuando la vea. Es que decían: "Con los andamios esos que se pone, no evoluciona, no sé cuántos". Pero era buena para pintar el techo con los andamios puestos.

¿Tú te ves siendo jueza fija de 'Drag Race España'?

No. A mí me han dicho que si tiene éxito, como hace la RuPaul, cada año hace una temporada nueva y salen drag queens nuevas. Entonces el año que viene puedo volver de invitada. Si me quieren llamar, yo me apunto a un bombardeo. Yo ave que vuela, para la cazuela. No estoy yo para desperdiciar.

¿Y el huerto qué tal lo llevas?

El huerto ya lo terminé. Lo he cerrado, he dejado a mi capataz que me lo cuide, me lo riegue, y cuide de los animales y yo cuando venga de la tourné, iré a mi huerto.

¿Pero no se sabe si habrá una nueva tanda de capítulos?

No lo sé, eso lo que diga Atresplayer. Porque eso va de dinero, ¿entiendes? Porque además cuando yo hago una cosa, no me gusta hacerme pesada, me gusta que quede bonito y hacer cosas nuevas.

Paca la Piraña, en 'Paca te lleva al huerto'

Como el 'Paca, ¿dígame?', que fueron unas cuantas entregas y ya está.

Es que el 'Paca, ¿dígame?' lo hicimos en plena pandemia, en mi apartamento. Entonces, eso lo rodé yo en dos días. Es casi toda cosecha mía, porque me hacían preguntas y yo contestaba como una loca y luego ellos iban cortando. Y el segundo día casi me cuesta la vida porque cuando íbamos a rodar me dijo una muchacha que se ha muerto el hijo de Ana Obregón y me puse a llorar, porque yo a ese niño lo he visto toda la vida en las revistas y yo ya había visto que se había puesto mejorcico y cuando me enteré me puse a llorar y llorar. Y me dijeron: "Paca, ¿pero por qué lloras? Si a ti no te toca nada". Y les dije: "Pero me da lástima", y me puse malísima. Y con todo mi coño me armé de valor y lo pude sacar.

La serie de 'Veneno' imagino que todavía seguirá trayéndote fans, ¿no?

La serie creo que está triunfando por América. A mí me llama mucha gente, lo que pasa es que yo no tengo tiempo de estar todo el día pendiente de las redes. Ahora me han mandado una cosa de las redes que me ha sentado como una patada en el coño, porque dicen que yo he dicho no sé qué del Antonio David Flores y de La Veneno, un rollo. A mí todas esas cosas no me gustan porque yo no he hablado de esa persona nada.