Paz Guerra contesta a las duras declaraciones de Isabel Pantoja en 'Supervivientes': "Vergüenza humana"

En la gala de 'Supervivientes' del pasado 30 de mayo emitieron unas imágenes captadas con una cámara del programa sin que los concursantes supieran que estaban siendo grabados. En la polémica conversación aparecían Isabel Pantoja, Chelo García-Cortés y Omar Montes hablando de Chabelita y de uno de sus ex, Alejandro Albalá. La tonadillera arremetió duramente contra la familia del exconcursante de 'GH Dúo', llegando a insultar a la madre del joven, Paz Guerra.

Isabel Pantoja y Paz Guerra

Guerra no se ha pronunciado todavía en ningún plató de televisión, pero mientras veía la gala no se pudo contener, y compartió su opinión a través de las redes sociales. Twitter fue la herramienta utilizada por la madre de Albalá, en la que empezó escribiendo frases tan poco sutiles como "no se hizo la miel para la boca del cerdo, ahí lo dejo". Más adelante añadió: "lagarto, lagarto", acompañado de otros emoticonos, dando a entender que estaba expectante ante las palabras de Pantoja.

"Prisionera de mis responsabilidades"

La podóloga fue más allá, y en una de sus intervenciones en la red social del pájaro azul añadió: "Yo soy prisionera de mis responsabilidades, no de otras cosas", algo que a buen seguro no sentará bien a Isabel Pantoja, ni tampoco a su familia. Resulta curioso que días atrás Guerra estuviera apoyando a Kiko Rivera desde Twitter, aplaudiendo la actitud del DJ frente a su hermana, escribiendo "grande Kiko Rivera", y declarándose "fan" del que fuera cuñado de su hijo.

La artista no solo puso verde a la madre de Albalá; también nombró a su hija, algo a lo que dio pie Chelo. Guerra continuó escribiendo que le producía "vergüenza humana", aclarando que habla "la que más tiene que callar". Además de esto, el jueves no fue una velada agradable para la Pantoja, acusada de robar una lata de comida por uno de sus compañeros y que terminó siendo nominada de nuevo por parte del líder de la semana.