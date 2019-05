'Supervivientes 2019': Isabel Pantoja, víctima de una cámara oculta criticando a la familia Albalá

'Supervivientes' ha vuelto a hacer de las suyas y, como en cada edición, ha logrado ocultar varios micros en las islas donde sus concursantes tratan de sobrevivir. Ante la imposibilidad de grabar a todos los famosos las 24 horas del día, el reality recurre a esta técnica para captar conversaciones de sus concursantes cuando estos creen que no están siendo grabados. Y en esta ocasión, Isabel Pantoja, Omar Montes y Chelo García-Cortés han sido los principales damnificados de esta estratagema.

Omar, Chelo y Pantoja se despachan a gusto contra los Albalá

El trío de concursantes se encontraba en la cabaña de la isla de los Señores hablando de Dulce, la niñera de Cantora, pero sobre todo criticando duramente a la familia Albalá. Fue Pantoja quien sacó a relucir a los Albalá cuando aseguró que "poco había dicho Alejandro sobre Dulce". Omar aprovechó entonces para preguntarle a la tonadillera qué opinaba sobre él: "Yo le he visto dos veces en mi vida, es un mierda", aseguró Isabel.

La Pantoja habló de las demandas que había interpuesto contra él y su madre por hablar de ella: "Yo le tengo una demanda puesta a él que te cagas. Hablaba de mí. Y la madre, sin conocerme". Tras plantear Omar la posibilidad de que lo hicieran por dinero, Isabel descartó la idea: "La madre tiene tres carreras y muchas casas. Pues ahora me va a tener que dar una casa. Lo que han ganado hablando de mí me lo van a tener que pagar", aseguró tajante.

"A la fea esa la hundo en dos segundos"

A pesar del enfrentamiento de los Albalá con los Pantoja, Omar recordó que en la actualidad Kiko Rivera se lleva muy bien con Alejandro, pero parece que a la matriarca no le importa en absoluto: "Me da igual cómo se lleven. Porque yo a la fea esa (la madre de Albalá) la hundo en dos segundos. Con dos frases nada más. Y no lo he hecho", sentenció.

Sorprende, además, la intervención de Chelo García-Cortés tras estas palabras de Isabel. La colaboradora de 'Sálvame' apuntó directamente a la hermana de Alejandro: "¿Sabes quién es la peor de esa familia? Marta, la hermana de Alejandro". "¿La monja?", preguntó la Pantoja con un tono bastante despectivo. "La monja... de clausura", dijo irónica Chelo.