Paz Herrera se queja del ninguneo de TVE a 'El cazador': "Estamos más que acostumbrados"

Por Fernando S. Palenzuela |

El pasado 19 de marzo fue un día exitoso para Televisión Española. La 1 emitió el triple episodio de 'La promesa' para desvelar el fallecimiento de Jana, lo que aupó a la cadena tanto al liderazgo de la tarde como del prime time, dos franjas siempre dominadas por Antena 3. Viendo los buenos resultados de la diaria y de otros programas de la casa, José Pablo López quiso remarcar estos datos.

El presidente de RTVE publicó un tuit en el que indicaba varios logros, como el promedio del 12% de La 1, el 17,3% en el prime time de 'La promesa', el liderazgo de 'La revuelta' con un 14,9% o el 6,1% de 'Cifras y letras' en La 2. No obstante, no había ninguna mención a 'El cazador', hecho que no ha sentado bien a Paz Herrera, una de las cazadoras del concurso presentado por Rodrigo Vázquez.

'El cazador'

"La 1 va viento en popa, qué bien", compartía la exconcursante de 'Pasapalabra' en sus redes sociales junto a un pantallazo del tuit de José Pablo López. "En fin, también es cierto que 'El cazador' hizo ayer un 9,2%, el lunes un 9,6%... Y no se nos menciona. Algo a lo que estamos más que acostumbrados, por otro lado". Así, Herrera denunciaba el menosprecio de la dirección de la cadena al formato producido por ITV Studios Iberia, pero sí que lanzaba un último mensaje de cariño al público: "Mil gracias a nuestros queridos espectadores".

El final de 'El cazador'

'El cazador' está a punto de poner fin a su etapa en La 1 después de 5 años de recorrido. La llegada de 'La familia de la tele' deja sin hueco al concurso, del mismo modo que ha ocurrido con 'La Moderna', que finalizó sus emisiones hace unas semanas pese a los grandes resultados que estaba obteniendo en su última etapa, bastante por encima de lo que cosecha 'Valle Salvaje'.