Paz Padilla no pierde ocasión para desahogarse y decir todo lo que piensa, sin filtro alguno. El 4 de enero de 2022, la víctima de sus palabras fue Rocío Carrasco. La presentadora habló en 'Sálvame Naranja' de la mala relación entre la madrileña y su hija, Rocío Flores y, según ella, la solución a sus problemas era "el amor" y "vivir el presente". Unas palabras que han desatado todo tipo de críticas en plató y en redes sociales por romantizar la violencia de género.

Rocío Flores reprochó a su madre en 'El programa de Ana Rosa' que permitiera que 'Sálvame' hablaran mal de ella. A raíz de este mensaje, Paz Padilla comentaba que le daba mucha pena esta situación. "Aquí todo el mundo opina y la ira cada vez es más grande, es una cría y está pidiendo ver a su madre", sentenciaba afirmando que ella no estaba juzgando a nadie, simplemente, el único consejo que les daba es que hablaran "de corazón".

Lo cierto es que Paz Padilla proponía una "solución" a este problema que recaía en "encerrarlas a las dos en una habitación". "Yo cogía a una y a otra y las encerraba, que se digan todo lo que se tengan que decir, pero hasta que no se digan 'te quiero', no salen de ahí. Solo hay que decir 'te quiero' y olvidar", proponía Paz Padilla como "remedio" a una situación que llevó a Rocío Carrasco a querer quitarse la vida en agosto de 2019.

El amor no lo puede todo

Kiko Hernández tomó la palabra en cuanto pudo y recriminó a Padilla que propusiera encerrarlas a las dos después de todo lo que había sucedido. "No es una situación normal, ha habido tanta mierda, tantos camiones de mierda", comentaba el colaborador. A lo que la presentadora se limitaba a repetir en bucle como único argumento: "El amor lo puede todo". Unas palabras que enfadaron a Hernández, quien exclamó: "No, el amor no puede todo, Paz, porque esta señora ha estado a punto de quitarse la vida".

Y recuerdo. La violencia de género no es amor. Es delito. La violencia filioparental no es amor. Es delito. La violencia vicaria usa a los menores en contra de sus madres. El SAP no existe. Y si hay que afrontar algo se hace con mediación de profesionales de VG, no con autoayuda. — Ana Bernal-Triviño (@anaisbernal) January 4, 2022

A raíz de lo ocurrido en 'Sálvame' y las cuestionables palabras de Paz Padilla al respecto, las redes sociales se han movilizado con un hashtag que reza lo siguiente: #PazPadillaFueraDeLaTV. Su discurso ha generado miles de reacciones criticando lo ocurrido y explicando por qué este tipo de comentarios son tan peligrosos, tal y como lo ha indicado Ana Bernal-Triviño, la experta en violencia de género que también acudió al plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "La violencia de género no es amor. Es delito. La violencia filioparental no es amor. Es delito. (...) Y si hay que afrontar algo se hace con mediación de profesionales de violencia de género, no con autoayuda", escribía la periodista.

