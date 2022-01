Peacock cancela 'Dan Brown: El símbolo perdido' tras una única temporada

Peacock está teniendo problemas para alzar el vuelo en el terreno de la producción original. Desde que el servicio digital de NBCUniversal se pusiera a disposición del público estadounidense en julio de 2020, se han producido varias cancelaciones en el terreno de la acción real. La primera fue la de 'Brave New World', una de las ficciones que acompañó al lanzamiento de la plataforma, y poco a poco han ido pereciendo el revival de 'Punky Brewster', la comedia 'A.P. Bio' y, ahora, 'Dan Brown: El símbolo perdido', que ha sido incapaz de prevalecer pese a formar parte de una millonaria franquicia.

Ashley Zukerman en 'Dan Brown: El símbolo perdido'

La adaptación de la novela de Dan Brown debutó originalmente en septiembre de 2021, pero hasta ahora no se ha producido la resolución de Peacock sobre su futuro. Como informa Deadline, el proyecto que surgió en primera instancia como un original de NBC ha sido cancelado y no tendrá segunda temporada. En España la emisión sigue en marcha a través de Movistar+, que, desde el 19 de diciembre, cada domingo incorpora un nuevo episodio de 'El símbolo perdido'.

El protagonista de la serie es Robert Langdon, el reputado profesor de Harvard que ha sido interpretado en varias ocasiones por Tom Hanks en la gran pantalla. Su homólogo televisivo ha sido Ashley Zukerman ('Succession'), que ha dado vida a una versión más joven del personaje durante una aventura en la que estaba en juego la supervivencia de su mentor, aunque, como es habitual en la saga, de la resolución de ese conjunto de puzles dependía el desmantelamiento de una conspiración mucho mayor.

El lado positivo

La ristra de cancelaciones se podría entender como el vaso medio vacío de Peacock, pero siempre hay un lado positivo para quien quiera observar desde el prisma optimista. En ese reverso se encuentran las renovaciones de 'Girls5eva', 'One of Us Is Lying' o 'Rutherford Falls', aunque seguramente lo más llamativo es lo que está por venir. El 13 de febrero se producirá el estreno de 'Bel-Air', el reboot dramático de 'El príncipe de Bel Air', que apunta a convertirse en el debut más portentoso de la plataforma, y el 3 de marzo llega la miniserie 'Joe vs. Carole', que recrea el choque entre Joe Exotic y Carole Baskin tras popularizarse con 'Tiger King'. Mientras esperamos al desembarco de SkyShowtime, ninguna de estas dos producciones tiene fecha de estreno en España.