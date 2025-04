Por Beatriz Prieto |

La cuarta gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', celebrada la noche del martes 1 de abril, acabó siendo algo caótica, hasta el punto de que no se celebró la ceremonia de salvación que se había anunciado con anterioridad como parte de su contenido. La cita incluyó un primer juego de recompensa para Playa Misterio, a la que siguió otro en el que Playa Furia y Playa Calma compitieron haciendo un recorrido en grupo en el que, por desgracia, Makoke sufrió una mala caída que la retiró de las cámaras durante toda la gala e incluso dejó en el aire su continuación en el reality.

Ambas playas debían completar un recorrido con una larga escalera que, en un punto, debían emplear para pasar de una plataforma a otra colgando sobre la arena. En el turno inaugural de Playa Furia, tanto Makoke, que había sido elegida para cambiar de grupo, como Gala Caldirola tuvieron dificultades para superar dicho obstáculo hasta que, en uno de sus intentos, la primera se resbalaba y caía de nuevo a la arena. Sin embargo, al contrario que en los anteriores turnos, la malagueña permaneció tumbada, con evidentes signos de dolor en la zona lumbar.

Makoke justo antes de sufrir una mala caída en uno de los juegos de 'Supervivientes 2025'

"Makoke parece que se ha hecho daño", trasladaba Laura Madrueño mientras se veía la imagen de la concursante en el suelo, a quien al momento arroparon varios de sus compañeros. "Vamos a parar el tiempo un segundito. La va a acompañar el equipo médico un segundo", anunció la presentadora, después de preguntar a Makoke cómo se encontraba. Era entonces cuando la conexión se cortaba y la imagen regresaba a plató, con Carlos Sobera, después de que se escuchara a los compañeros de la superviviente instándola a que no se moviera de su posición y se tranquilizara.

"Hay que realizarle más pruebas"

"Vamos a ver que el equipo médico atienda a Makoke, a ver qué es lo que le ha pasado exactamente. Me imagino que un mal golpe y no será más cosa", declaró Sobera, optimista. No obstante, la afectada no volvió a hacer acto de presencia en toda la gala, cuyos últimos segundos aprovechó el presentador para desvelar el estado de Makoke: "Ha tenido una caída un tanto aparatosa, está controlada en este momento, está en manos de los médicos".

"Lo que no sabemos en estos momentos es si Makoke va a poder continuar en el concurso. El diagnóstico, de momento, no es concluyente, por eso no tenemos más remedio que esperar. Hay que realizarle más pruebas y, después, se tomará la decisión por parte del equipo médico", trasladó Sobera, quien apuntó a que la incógnita se resolvería o bien en la emisión de 'Supervivientes: Última hora' del miércoles 2 de abril, o ya en la gala del jueves con Jorge Javier Vázquez.