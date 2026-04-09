Peter Dinklage ficha por la segunda temporada de 'Alien: Planeta Tierra'

Por Alejandro Rodera |

Peter Dinklage formará parte de otro proyecto de primer nivel. El actor estadounidense, que fue una de las estrellas más destacadas de la constelación de 'Juego de Tronos' gracias a su interpretación de Tyrion Lannister, no ha parado de trabajar desde el final de la ficción de HBO. En gran medida, ha centrado su carrera en la gran pantalla, con proyectos como 'Cyrano' o 'Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes', aunque no se ha olvidado de la televisión, adonde regresará para involucrarse en 'Alien: Planeta Tierra'.

Según adelanta Deadline, Dinklage es el primer gran fichaje de la segunda temporada de la serie de FX. La primera entrega, estrenada en agosto de 2025 y distribuida internacionalmente por Disney+, suponía el salto a la pequeña pantalla de la franquicia de terror espacial. De cara a su regreso, el proyecto se trasladará a los Pinewood Studios de Londres tras haber filmado la anterior entrega en Tailandia.

Sydney Chandler en 'Alien: Planeta Tierra'

Por el momento, se desconocen los detalles relativos al personaje de Dinklage, que sin duda tendrá un impacto notable en la trama. Previamente, el intérprete ya había despuntado en FX al contar con un rol destacado en la cuarta temporada de 'Nip/Tuck', que se emitió en 2006, y volvió a cruzar su camino con el de la cadena de pago en 2025 con una aparición episódica en el aclamado noir 'Verdades ocultas'.

Peter Dinklage en 'Verdades ocultas'

Detector de mentiras

Además, el año pasado se sumó a otra franquicia icónica al ser, el regreso de la serie de Showtime con Michael C. Hall al frente. De hecho, el personaje de Dinklage, Leon Prater, un multimillonario obsesionado de manera enfermiza con los asesinos en serie,de la secuela.

Con 'Alien: Planeta Tierra' en el horizonte, el futuro televisivo de Dinklage se asegura una certeza a la espera de que otra posibilidad se materialice. En noviembre de 2025, salió a la luz que, tras la cancelación de 'Poker Face' por parte de Peacock y la salida de Natasha Lyonne como protagonista, Rian Johnson había reclutado a Dinklage para encabezar una suerte de reboot del whodunnit. De hecho, HBO llegó a confirmar que "habían tenido conversaciones" acerca de hacerse con la nueva iteración de la serie, pero su destino sigue en el aire.