Apple quiere subir la música y tonificar nuestros músculos con la segunda temporada de 'Physical'. Anunciada en agosto del año pasado, esta nueva tanda fue encargada tras comprobar la buena recepción del relato de Sheila Rubin (Rose Byrne), una mujer que encuentra en el mundo del aerobic doméstico una vía de escape para su apesadumbrada vida como ama de casa.

Murray Bartlett y Rose Byrne en 'Physical'

La segunda tanda de 'Physical' se estrena el 3 de junio en Apple TV+. Desde ese día estará disponible el primer episodio, mientras que los nueve restantes irán llegando a un ritmo semanal. Además, la plataforma de streaming ha compartido las primeras imágenes de la temporada, que nos permiten echar un vistazo al personaje de Murray Bartlett, el gran fichaje de los nuevos episodios.

El actor de 'The White Lotus' se apunta a la revolución del fitness de Sheila al meterse en la piel de Vinnie Green, un instructor muy carismático especializado en la bajada de peso, que es todo un pionero de los formatos televisivos nocturnos con tintes comerciales. Por su parte, Sheila se topa con notables obstáculos tras el lanzamiento de su primer vídeo, ya que se debate entre mantenerse fiel a su matrimonio, con lo que eso conlleva, o abrazar una nueva pasión.

El verano de la manzana

La ficción creada por Annie Weisman será una de las apuestas con las que Apple TV+ tratará de animar el verano. Las otras confirmadas hasta ahora son el thriller 'Now and Then' (20 de mayo), producido por Bambú y con una naturaleza bilingüe, y el drama 'Black Bird' (8 de julio), en el que Taron Egerton trata de sonsacar información a un presunto asesino en serie.