Por Sandra Alcaide Barrón |

La revuelta ' recibió como invitados del programa del pasado martes 8 de julio. Su entrevista, desvelando a David Broncano qué tipo de discusiones tenían entre ambos, y las bromas,

El dúo de hermanos acudía al programa para presentar su próxima gira 'Noticias de amor' y así protagonizar una de las últimas entregas de esta primera temporada de 'La revuelta'. Ella entró desde el primer momento en sintonía con el programa y quiso "retar" al presentador al proponerle un intercambio de sillas como si él fuera el entrevistado y ella la presentadora. "¿Te sentaste aquí alguna vez?", le preguntaba para luego dejar libre su silla de camping para él.

Pimpinela interpretando 'Olvídame y pega la vuelta' en su visita a 'La revuelta'

Con el final de su visita cerca, llegó uno de los momentos más esperados siempre por los seguidores de 'La revuelta': las preguntas clásicas. Lucía Galán, la voz femenina del dúo, parecía dispuesta a no dejar indiferente a nadie con su paso por el programa de TVE. Por esto, su respuesta contundente a David Broncano sorprendió y desató las risas a partes iguales. Sobre la pregunta del dinero, ambos hermanos daban una respuesta ambigua, pero con un zasca previo por parte de ella: "Mi hija sabe el dinero que tengo, pero tú no lo vas a saber... Tengo menos que tú, pero más que Grison y Ricardo Castella". La contestación de Joaquín Galán, por su parte, era mucho más suave.

Las respuestas a las preguntas sobre sexo seguirían la misma línea en cuanto a la actitud de la anterior. Él daba una respuesta exacta: "En los últimos 30 días, 20 puntos". Ella, por su parte, rebatía de nuevo al presentador: "Estoy con mi hermano (...) Cambia la pregunta, no seas hijo de puta". "Me la rebusco bastante bien, me centro en el presente, en vivir el aquí y ahora". Tras esto, David Broncano le pedía a la hija de ella, que se encontraba entre el público, que opinara sobre la respuesta de su madre: "Habló mucho y no dijo nada al mismo tiempo".

Rocío, la hija de Lucía Galán, cantando 'Someone like you' desde el palco de 'La revuelta'

¿Qué más pasó en el programa?

Rocío, la hija de Lucía Galán, se encontraba en el palco de 'La revuelta', por lo que quiso demostrar también sus dotes como cantante, siguiendo los pasos de su madre y su tío. Lejos de cantar alguna canción del dúo, ambas interpretaron en directo una emotiva versión de 'Someone like you' de Adele. Además, Pimpinela también cantó 'Olvídame y pega la vuelta', uno de sus temas más conocidos.