Con el mes de julio ya inaugurado, para aprovechar las bajas audiencias de la época estival para cargar las pilas de cara a la próxima temporada televisiva. No obstante, ese no ha sido el caso de '', cuyo final de temporada no verá la luz hasta la próxima semana, antes de lo cual a La 1 con nuevas entrevistas.

"Hay que cambiar la música para el año que viene", propuso Grison en el arranque de la emisión de este martes 1 de julio que, como siempre, arrancó con Broncano tocando el bombo mientras la audiencia del teatro entonaba el tradicional "lololo". "Para el año que viene hay que pensar algo. En septiembre no podemos empezar con el mismo rollo", coincidió el presentador.

Por esa razón, Grison propuso, con humor, tararear música clásica mientras el jienense tocaba el bombo, e incluso hicieron un "ensayo". "Es buena idea. Empezamos el 8 de septiembre, ¿no?", soltó Broncano, cuya duda resolvió Ricardo Castella al responder de forma afirmativa, confirmando así cuándo verá la luz la que será la segunda temporada del formato.

"Hay que empezar con otra cosa. Los primeros días, música clásica", aceptó el jienense, sobre la propuesta de Grison, tras lo cual también anunció que "queda esta semana y otra más" de programa. "La semana que viene es una especie de... Ya lo verá la gente, madre mía. Es una especie de epílogo", explicó el jienense, sin dar más detalles sobre unas emisiones que, como aclaró más tarde, se basarán en entrevistas grabadas con antelación.

Un regreso con novedades

'La revuelta' puso así fecha a su regreso la próxima temporada televisiva 2025/2026, a falta de unos días para cerrar la actual. Una nueva etapa en la que, como adelantó en una reciente entrevista José Pablo López, actual presidente de RTVE, incluirá algunos cambios, por ahora desconocidos: "Ha sido una muy buena primera temporada, y ya estamos trabajando con el equipo de David para introducir algunas novedades de cara a septiembre".