Prime Video anuncia el mes de estreno de 'Cochinas', su serie con Malena Alterio

Por Alejandro Rodera |

Prime Video abrirá un videoclub porno en 'Cochinas', su nueva serie original española. Una vez superada su producción, la serie producida por Oslodije será presentada en el Festival de Málaga en el mes de marzo y, poco después, verá la luz en la plataforma de Amazon, que finalmente ha desvelado que su lanzamiento tendrá lugar en algún momento de abril.

El anuncio de la ventana de estreno ha ido acompañado del cartel y las primeras imágenes de la serie, que acompañan a este artículo. El material promocional da buena muestra del espíritu libre que pretende reivindicar 'Cochinas', cuya trama está ambientada en un videoclub en el Valladolid de 1998. Antes del salto de la peseta al euro, un ama de casa llamada Nines se ve obligada a cambiar de aires y a replantearse su misma existencia cuando su marido cae en coma.

Cartel oficial de 'Cochinas'

En ese momento, el negocio familiar queda a su cargo y, con él, todas las cargas acumuladas que lo han llevado a la quiebra. Ante esa tesitura, Nines lo apuesta todo al único género que sale realmente rentable: el porno. De este modo, empieza a regentar el primer videoclub porno de la ciudad, el cual se convertirá en el epicentro de una oleada de liberación sexual entre las vecinas del barrio.

Celia Morán y Malena Alterio en 'Cochinas'

Señoras del cine

El extenso reparto se ha puesto bajo las órdenes de las directoras Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago, que se han repartido las tareas de realización de los diferentes episodios. Por su parte, Eneko Gutiérrez Sola y Aritz Cirbián se encargan de la producción ejecutiva de esta creación de Carlos del Hoyo ('Señoras del Hampa') e Irene Bohoyo ('Todos los lados de la cama'), quienes también se desempeñan como guionistas.